Amorim, favorito para el banquillo del Milan: cómo jugaría y cómo cambiaría el mercado

«De niño me gustaba ver al Benfica y al Milan. Recuerdo que veía las cintas del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... Mis sueños de niño eran jugar en el Benfica y en el Milan. Uno lo he cumplido. Ahora tengo que convertirme en entrenador del otro». Ruben Amorim, en una entrevista de hace diez años, anticipó su posible futuro: el banquillo rossonero. Las negociaciones, impulsadas por una cláusula de 6 millones de euros para liberar a Jaissle del Al Ahli, están muy avanzadas: Cardinale le ofrece un contrato de dos años, con opción a un tercero, por 3,5 millones más bonificaciones por clasificar a la Champions y por la trayectoria en la Europa League. El técnico, que acaba de vivir una decepción con el Manchester United, está dispuesto a aceptarlo.





Las videoconferencias de esta semana, con Amorim en Lisboa, han sido clave. Detrás de su candidatura está la figura de Jorge Mendes: Los intermediarios que impulsan al técnico luso son cercanos al superagente, quien habría presentado al club un amplio paquete de mercado y sostenibilidad económica, aunque no es oficialmente su representante —AS1 ostenta ese papel—, pero ejerce una fuerte influencia indirecta.





Por eso, la propuesta de Jorge Mendes no se refiere solo al entrenador, sino también a una gestión decidida del mercado rossonero, como ya ocurrió bajo la égida de Cardinale, en el pasado mercado de enero, cuando llegó, entre otros, Joao Félix. Es probable que Ibrahimovic, teniendo en cuenta sus compromisos en EE. UU. para el Mundial, haya confiado en algún agente amigo, como el portugués y Rafaela Pimenta. Amorim ya piensa en su sistema: el 3-4-2-1 o el 3-4-3, y necesita dos centrales, dos extremos polivalentes y un ‘9’ puro.





La posible salida de Leao, que ha manifestado su deseo de marcharse, liberaría margen salarial para nuevas incorporaciones. En defensa suenan Antonio Silva (Benfica, Gestifute, contrato hasta 2027) y Gonçalo Inácio (Sporting), seguido tanto por Tare como por Allegri. Para la zona de tres cuartos se menciona a Francisco Trincao (Sporting, Gestifute) y, en ataque, a Gonçalo Ramos (PSG). Su importancia dependerá también del nuevo director deportivo, cargo para el que suena Krosche, del Eintracht.



