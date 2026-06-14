Las videoconferencias de esta semana, mientras Amorim estaba en Lisboa, han sido clave. Aunque lo nieguen, detrás de su candidatura al Milan está Jorge Mendes: Los intermediarios que impulsan al técnico portugués son cercanos al superagente, quien habría presentado al club un amplio paquete sobre mercado y sostenibilidad económica. Aunque no es su representante oficial —esa labor corresponde a la agencia independiente AS1—, ejerce una fuerte influencia indirecta mediante mandatos de intermediación. Papel que suele desempeñar en el mercado de fichajes cuando los clubes lo contratan para desbloquear operaciones complejas, actuando como facilitador o asesor externo, independientemente de si representa directamente al entrenador o al jugador.







