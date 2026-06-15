A la espera de que el Milan confirme la firma del contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2028 (con opción a una temporada más), Según A Bola, el acuerdo es total y le garantizará un salario de 3,5 millones de euros netos por temporada, más bonificaciones por ganar la Europa League y por clasificarse para la Liga de Campeones 2027/2028, objetivo prioritario de la directiva.