Ruben Amorim debería ser el próximo entrenador del Milan. Salvo sorpresas, el portugués ocupará el puesto dejado por Massimiliano Allegri. Para el exentrenador del Sporting de Lisboa, el club rossonero es una meta, como confesó en 2017: «De niño veía al Benfica y al Milan. Recuerdo las cintas del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... Soñaba con jugar en ambos. Uno lo logré. Ahora debo entrenar al otro».
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Amorim en 2017: «Me gustaría entrenar al Milan. Veía las cintas de Maldini, Gullit...»
EL ACUERDO ESTÁ A UN PASO
A la espera de que el Milan confirme la firma del contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2028 (con opción a una temporada más), Según A Bola, el acuerdo es total y le garantizará un salario de 3,5 millones de euros netos por temporada, más bonificaciones por ganar la Europa League y por clasificarse para la Liga de Campeones 2027/2028, objetivo prioritario de la directiva.