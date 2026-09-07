Tras incorporarse oficialmente al Barcelona hace solo una semana, Jesus no tardó en hacer notar su presencia en Cataluña. El delantero de 29 años fue incluido en el banquillo para la visita a Valencia y acabó entrando en el minuto 80 en sustitución de Pedri. Cuando Jesus saltó al campo, el equipo de Flick ya navegaba con una ventaja de cuatro goles, lo que permitió al nuevo fichaje disfrutar de un estreno sin presión en LaLiga.

La transición ha sido vertiginosa para el exjugador del Manchester City, cuyo traspaso solo se cerró el último día del mercado. El Barcelona se hizo con sus servicios por una cantidad de 10 millones de euros, más variables relacionadas con el rendimiento, y le firmó un contrato de tres años para liderar el ataque. Tras el pitido final, Jesus no pudo ocultar su emoción por este hito. «Debutar con esta camiseta me hace muy feliz», declaró a los medios del club.