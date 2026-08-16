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American Abroad GFXGOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

Traducido por

Americanos en el extranjero: Sebastian Berhalter vuelve a impresionar, Auston Trusty marca un gol poco habitual y Ricardo Pepi recupera el toque

FEATURES
Analysis
Championship
S. Berhalter
R. Pepi
A. Trusty
USA

La temporada de clubes en Europa aún no está del todo en marcha, pero ya ha habido destellos prometedores de estadounidenses por todo el continente.

Las temporadas de clubes en Europa aún no se han puesto del todo en marcha. La verdad es que el inicio podría ser un poco extraño.

Siempre queda algún tipo de resaca del Mundial, una estela que se prolonga hasta el arranque de la temporada nacional tras un gran torneo de verano. Eso podría ser especialmente cierto para la USMNT, cuyos jugadores tendrán que lidiar con el desgaste físico, mental y quizá emocional de lo que fue un Mundial exigente.

Sin embargo, el fútbol no da mucho tiempo para recuperarse. El calendario es despiadado y la atención ya ha vuelto a centrarse en el fútbol de clubes.

Eso significa que ya hay mucha acción para los estadounidenses más destacados en Europa. Se habló mucho este verano del fichaje de Sebastian Berhalter por el Middlesbrough. En su momento pareció una operación un poco extraña. Pero impresionó por segunda semana consecutiva y se ha adaptado bien al fútbol inglés. Auston Trusty también firmó un buen fin de semana, coronado por un gol poco habitual. Y luego estuvo el PSV, que recibió su habitual impulso estadounidense.

GOAL repasa todo eso y más en un resumen de la última acción de los estadounidenses en el extranjero...

  • Auston TrustyGetty

    Auston Trusty mantiene su racha goleadora

    Estados Unidos logró un gol de Trusty en el Mundial de este verano, y parece que ahora también ha trasladado ese impulso al Celtic.

    Trusty marcó el primer gol en la victoria del Celtic por 4-0 sobre el Dundee United en los octavos de final de la Copa de la Liga de Escocia. Con este triunfo, Trusty y el Celtic han ganado cada uno de sus tres primeros partidos de esta temporada por un marcador global de 10-1.

    El gol del estadounidense llegó en el minuto 22. Fue a través de un cabezazo prolongado tras un saque de esquina de Benjamin Nygren, con Trusty ajustando perfectamente el remate para marcar su primer gol de la nueva temporada.

    Trusty marcó dos goles la temporada pasada y uno el año anterior. Ahora, con uno ya en su haber y claramente impulsado por el momento que vive tras el Mundial, el central ha arrancado esta temporada de la manera adecuada.

    • Anuncios
  • Max ArfstenGetty

    Los chicos del Middlesbrough de la selección de Estados Unidos cumplen con su cometido

    Después de participar en un gol en su debut, Sebastian Berhalter demostró que no es flor de un día en Inglaterra. Si estos dos primeros partidos sirven de indicio, podría ser una pieza importante en los planes del Boro esta temporada.

    El excentrocampista de los Vancouver Whitecaps fue titular por segundo partido consecutivo y disputó los 90 minutos con el Boro. Después de empezar por detrás muy pronto, el club remontó con fuerza gracias a un doblete de Will Lankshear, con el delantero marcando en el minuto 62 y de nuevo en el tiempo añadido.

    Aunque esta vez no dio una asistencia, Berhalter volvió a aportar lo suyo. Completó el 85 por ciento de sus pases y cuatro de sus nueve centros, mostrando una vez más lo peligroso que puede ser con el balón.

    Max Arfsten, por su parte, salió desde el banquillo, mientras que Aidan Morris volvió a quedarse fuera por lesión. Eso significa que, por segunda semana consecutiva, Berhalter fue el gran protagonista del nuevo equipo favorito de la Championship para el fútbol estadounidense. La espera para ver a los tres juntos continúa, pero hay motivos para ilusionarse con esa posibilidad, especialmente con Berhalter rindiendo a este nivel en su nuevo club.

  • Ricardo PepiGetty

    El PSV recibe un impulso de los internacionales de Estados Unidos

    Este fin de semana hubo un gol completamente estadounidense para el PSV, y fue uno que puede ayudar al club a arrancar después de un inicio lento.

    Ricardo Pepi y Sergino Dest se asociaron en el momento perfecto y ayudaron al PSV a lograr una victoria por 2-1 sobre el Excelsior. Después de marcar en el minuto cinco, el PSV regaló un gol en el 54'. Sin embargo, apenas tres minutos después apareció Pepi, que culminó una asistencia de su compañero en la USMNT para darle los tres puntos al gigante neerlandés.

    Todavía no había parecido un gigante esta temporada. Después de una derrota por 4-0 ante el AZ en la Supercopa, empató 2-2 con el Fortuna Sittard en su debut liguero. Esta victoria, por tanto, puede servir para encarrilar su camino, y puede agradecer a su dúo estadounidense el trabajo necesario para conseguirla.

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  • George CampbellGetty

    Momentos que quizá te perdiste

    + John Tolkin no jugó en el empate 2-2 del Holstein Kiel con el St. Pauli.

    + Benja Cremaschi se acerca a su regreso a los entrenamientos completos con el Parma, pero no recibió el alta a tiempo para la victoria del club por 2-0 ante el Catania en la Coppa Italia.

    + George Campbell, nuevo capitán del West Brom, fue titular en la victoria por 2-1 ante el Norwich.

    + Alex Freeman disputó dos minutos saliendo desde el banquillo, y el Villarreal se tuvo que conformar con un decepcionante pero animado empate 2-2 ante el Racing de Santander para abrir su campaña de La Liga.

    + Gio Reyna dio una asistencia en el empate 1-1 del Estrasburgo con el Newcastle en su último amistoso de pretemporada