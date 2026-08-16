Las temporadas de clubes en Europa aún no se han puesto del todo en marcha. La verdad es que el inicio podría ser un poco extraño.

Siempre queda algún tipo de resaca del Mundial, una estela que se prolonga hasta el arranque de la temporada nacional tras un gran torneo de verano. Eso podría ser especialmente cierto para la USMNT, cuyos jugadores tendrán que lidiar con el desgaste físico, mental y quizá emocional de lo que fue un Mundial exigente.

Sin embargo, el fútbol no da mucho tiempo para recuperarse. El calendario es despiadado y la atención ya ha vuelto a centrarse en el fútbol de clubes.

Eso significa que ya hay mucha acción para los estadounidenses más destacados en Europa. Se habló mucho este verano del fichaje de Sebastian Berhalter por el Middlesbrough. En su momento pareció una operación un poco extraña. Pero impresionó por segunda semana consecutiva y se ha adaptado bien al fútbol inglés. Auston Trusty también firmó un buen fin de semana, coronado por un gol poco habitual. Y luego estuvo el PSV, que recibió su habitual impulso estadounidense.

GOAL repasa todo eso y más en un resumen de la última acción de los estadounidenses en el extranjero...