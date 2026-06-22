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¡Amenaza de la «maldición de Harry Kane»! Un brujo ghanés que se atribuyó la lesión de Cristiano Ronaldo promete «detener» al capitán de Inglaterra en el partido del Mundial
El curandero pone sus miras en Kane
Bonsam vuelve a ser noticia antes del Inglaterra-Ghana. El brujo, que ya se atribuyó el problema de rodilla de Ronaldo en 2014, ahora apunta a Kane. El delantero del Bayern de Múnich, que llegó en plena forma tras marcar dos goles en la victoria 4-2 sobre Croacia, está a un tanto de superar el récord de Gary Lineker como máximo goleador inglés en Mundiales.
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Bonsam expone sus intenciones
Bonsam afirma que quiere neutralizar la influencia de Kane frente a Ghana, pero insiste en que no busca lesionarlo de gravedad. En declaraciones al Daily Star, el vidente afirmó: «Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué hacer para detenerlo. Soy muy famoso por mis predicciones. No le deseo una lesión grave, solo lo necesario para detenerlo ante mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana».
Sobre Ronaldo, afirmó que sus métodos van más allá de la medicina tradicional. En 2014 declaró: «Sé qué le pasa a Cristiano Ronaldo y estoy actuando. Hace cuatro meses dije que lo dejaría fuera del Mundial o, al menos, de los partidos contra Ghana. Lo mejor es mantenerlo lesionado.
Esta lesión no la podrá curar ningún médico, pues es espiritual: hoy es la rodilla, mañana el muslo y pasado será otra cosa».
Las altas exigencias de Tuchel en la concentración
Ante las amenazas externas, Tuchel mantiene la profesionalidad para asegurar un puesto en las eliminatorias. El lateral Djed Spence destaca la exigencia del alemán como clave de su éxito.
«Es un gran entrenador. Quiere sacar lo mejor de sus jugadores», declaró Spence a talkSPORT. «Exige un alto nivel y, para este torneo, debemos estar preparados y a la altura.
Cada sesión debe ser de la máxima calidad. Es un gran entrenador, muy meticuloso y un tipo estupendo. Le tengo gran respeto.
«Como repite: somos una familia, una hermandad con un mismo sueño y mentalidad. Si seguimos ese camino, lograremos algo especial. Él ha creado este ambiente en el grupo».
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Con el objetivo de clasificarse para las fases eliminatorias
Los Tres Leones se medirán a Ghana en la segunda jornada del Grupo L, el martes en el Boston Stadium. Inglaterra lidera el grupo con tres puntos, por diferencia de goles. Una victoria acercaría a Inglaterra a las eliminatorias y permitiría a Tuchel rotar jugadores para el último partido contra Panamá.