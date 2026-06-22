Bonsam afirma que quiere neutralizar la influencia de Kane frente a Ghana, pero insiste en que no busca lesionarlo de gravedad. En declaraciones al Daily Star, el vidente afirmó: «Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué hacer para detenerlo. Soy muy famoso por mis predicciones. No le deseo una lesión grave, solo lo necesario para detenerlo ante mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana».

Sobre Ronaldo, afirmó que sus métodos van más allá de la medicina tradicional. En 2014 declaró: «Sé qué le pasa a Cristiano Ronaldo y estoy actuando. Hace cuatro meses dije que lo dejaría fuera del Mundial o, al menos, de los partidos contra Ghana. Lo mejor es mantenerlo lesionado.

Esta lesión no la podrá curar ningún médico, pues es espiritual: hoy es la rodilla, mañana el muslo y pasado será otra cosa».