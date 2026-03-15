Un gol de Gustav Isaksen frena la carrera del Milan hacia el primer puesto. Los rossoneri pierden 0-1 en el Olimpico contra la Lazio; decisivo el gol del danés en el minuto 26 de la primera parte, con el que aleja al equipo de Allegri del Inter: ayer los nerazzurri empataron 1-1 contra el Atalanta, pero la derrota del Milan les permite, de todos modos, ampliar la ventaja en un punto, con el equipo de Chivu ahora a +8 sobre los rossoneri. El Milan ha perdido tras dos victorias consecutivas contra la Cremonese y precisamente en el derbi contra el Inter; el próximo partido será en San Siro contra el Torino y el Inter jugará en Florencia contra el equipo de Vanoli.
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Ambrosini tras el Lazio-Milan: «¿El Milan, candidato al título? Están más cerca del quinto puesto que del primero»
Al analizar el partido entre la Lazio y el Milan en los estudios de DAZN, el excentrocampista rossonero Massimo Ambrosini comentó así la derrota del equipo de Allegri, que con este revés podría quedar definitivamente fuera de la lucha por el título: «No es imposible reabrir la lucha por el título, pero después de lo que ha pasado esta noche, sin duda es muy difícil. El Milan, a día de hoy, está más cerca del quinto puesto que del primero. Y ahora, con más razón aún, más allá de comentarios y perspectivas, el equipo de Allegri debe concentrarse en defender la clasificación para la próxima Champions League».
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