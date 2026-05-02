«Ambiente explosivo»: el vestuario del Real Madrid es un «polvorín» y circulan rumores sobre Antonio Rüdiger

La pérdida del título liguero ante el FC Barcelona y la eliminación en cuartos de la Champions frente al Bayern han empeorado la situación. De los últimos seis partidos, el Real Madrid solo ha ganado uno y encara su segunda temporada consecutiva sin títulos.

«El vestuario blanco es un polvorín», añade el informe. Desde hace tiempo se habla de tensiones internas entre los jugadores y de descontento con el trabajo del entrenador Álvaro Arbeloa, cuyos días tras la temporada podrían estar contados. A los jugadores estrella Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham se les ha acusado repetidamente en las últimas semanas de generar fricción, incluso entre ellos.