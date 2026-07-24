Amarga decepción: Cristiano Ronaldo encabeza el once de los peores del Mundial

Lateral derecho: Reece James

Puede que esta valoración resulte un tanto severa, pero en términos de expectativas frustradas, Reece James ocupa un lugar destacado por el simple hecho de que sus problemas físicos limitaron su participación a apenas 318 minutos de los 720 posibles en el torneo.

Como consecuencia, la selección de Inglaterra se vio obligada a cubrir el hueco en la posición de lateral derecho con distintos jugadores en su lugar, algunos de ellos actuando fuera de sus funciones habituales, ya que Spence, Declan Rice, Ezri Konsa y Jarell Quansah ocuparon esa posición en diferentes fases, y unos tuvieron más éxito que otros.

Central: Gabriel

Es probable que Brasil sienta numerosos momentos de arrepentimiento al mirar atrás en este torneo, pero el central Gabriel puede que cargue con la mayor parte de ellos.

El defensa brasileño sufrió en la cobertura de los espacios; su posicionamiento fue deficiente en el primer gol de Ismaël Saibari a favor de Marruecos en la fase de grupos, y también fue castigado en las eliminatorias por su decisión de retroceder ante el japonés Kaishu Sano.

No obstante, para muchos, el momento más nefasto de su torneo llegó cuando su selección fue eliminada a manos de Noruega y su viejo rival, Erling Haaland. Sí, el centro llegó con demasiada facilidad, y Brasil en su conjunto estuvo mal en el partido, y probablemente habrían sido eliminados incluso si Gabriel hubiera defendido mejor en ese instante.

Pero la forma en que retrocedió durante el pase, permitiendo a Haaland un remate de cabeza sin oposición, fue un error fatal y en un momento decisivo dentro de un duelo que se ha convertido en uno de los mejores enfrentamientos individuales entre jugadores en el deporte.

Central: Jonathan Tah

Mientras que la selección alemana en su conjunto defraudó las expectativas, el central Jonathan Tah es quien dejó quizá la imagen más arraigada del fracaso de la Mannschaft.

En los dieciseisavos de final contra Paraguay, Tah, que no había ejecutado ningún penalti en toda su carrera, se adelantó para lanzar el primero en la fase de muerte súbita.

Tah mandó el balón muy por encima del larguero, sellando definitivamente la eliminación temprana e inesperada de su país, y solo realizó tres entradas exitosas durante sus cuatro partidos, fue regateado en dos ocasiones y no logró ayudar a Alemania a mantener la portería a cero ni una sola vez, ni siquiera ante Curazao.

Lateral izquierdo: Lucas Digne

Resultaba difícil dirigir demasiadas críticas a la selección de Francia antes de comenzar el torneo, pero la posición de lateral izquierdo representaba un signo de interrogación.

Lucas Digne ha tenido una gran trayectoria, pero el jugador de 33 años no posee el estrellato del que gozan muchos de sus compañeros, y nunca fue considerado un defensa de élite.

Y para un equipo que parecía imparable durante la mayor parte del torneo, esa fragilidad defensiva en el rendimiento de Digne demostró ser un factor decisivo en su caída.

Su mal control del balón dentro de su área, su falta de conciencia de lo que le rodeaba y la entrada temeraria con la que derribó al español Lamine Yamal, concediéndoles un penalti en las semifinales, fueron prueba de ello.