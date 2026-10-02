Alvini, entrenador del mes de agosto-septiembre de Philadelphia

El premio Philadelphia Coach Of The Month de agosto-septiembre ha sido concedido al entrenador del Frosinone Massimiliano Alvini. La entrega del trofeo tendrá lugar en la previa del Frosinone-Sassuolo, programado para el viernes 16 de octubre a las 20.45 en el estadio “Benito Stirpe” de Frosinone.

El premio fue otorgado por un jurado compuesto por directores de medios deportivos, que evaluaron a cada entrenador en función de criterios técnico-deportivos y de la calidad de juego mostrada por sus equipos.

Para el cálculo final se tuvieron en cuenta las jornadas de la 1.ª a la 5.ª de la Serie A Enilive 2025/2026.