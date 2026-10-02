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Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Alvini, entrenador del mes de agosto-septiembre de Philadelphia

M. Alvini
Frosinone

El premio Philadelphia Coach Of The Month de agosto-septiembre ha sido concedido al entrenador del Frosinone Massimiliano Alvini. La entrega del trofeo tendrá lugar en la previa del Frosinone-Sassuolo, programado para el viernes 16 de octubre a las 20.45 en el estadio “Benito Stirpe” de Frosinone.

El premio fue otorgado por un jurado compuesto por directores de medios deportivos, que evaluaron a cada entrenador en función de criterios técnico-deportivos y de la calidad de juego mostrada por sus equipos.

Para el cálculo final se tuvieron en cuenta las jornadas de la 1.ª a la 5.ª de la Serie A Enilive 2025/2026.

  • «El Frosinone de Massimiliano Alvini es, sin duda, una de las más gratas sorpresas de este excelente inicio de temporada», declaró el consejero delegado de la Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo. «El Frosinone, pese a ser un equipo recién ascendido, está jugando bien y ha sabido sacar resultados también contra rivales de alto nivel, gracias a la presión, la alta intensidad y el dinamismo, que son la marca de fábrica de Alvini. El técnico está sacando el máximo partido a una plantilla interesante, también porque está compuesta por muchos jóvenes talentos italianos, que siguen con convicción las ideas de su entrenador proponiendo un fútbol intenso capaz de lograr resultados y, al mismo tiempo, ofrecer espectáculo y diversión».

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