Alberto Gardin
Traducido por
Álvaro Morata se niega a cerrar la puerta a su regreso a España tras perderse el triunfo en el Mundial 2026
Un delantero reflexiona sobre su ausencia
El nuevo delantero del Leganés Morata se ha sincerado sobre sus emociones tras quedarse fuera de la convocatoria de España que acabó ganando el Mundial de 2026. El atacante, que recientemente se incorporó al club cedido por el Como, reveló que De la Fuente le llamó directamente antes de que se anunciara oficialmente la prelista. Morata aceptó la decisión con deportividad para evitar un circo mediático innecesario antes del torneo.
- Anadolu Agency
Morata se sincera con honestidad
A pesar de la tristeza de quedarse fuera de la gran cita, Morata siguió muy conectado con el grupo y ofreció todo su apoyo desde la distancia.
En declaraciones en el programa 'El Larguero' de Cadena SER, Morata compartió su punto de vista: "Me habría encantado estar en el Mundial. Pero me fui a Nueva York casi sintiéndome parte de ello, al ver a tantos jugadores que dieron sus primeros pasos en la selección conmigo.
"Puedes pensar en lo que podría haber pasado si el año hubiera salido de otra manera, pero no sirve de nada. Ya lo tenía claro antes de que Luis de la Fuente diera la lista. Somos humanos y, al final, una parte de ti siempre se aferra al sueño de que te va a llevar; siempre hay esperanza.
"Creo que podría haber aportado al grupo y haber transmitido buena energía, pero también iba a ser más fácil para el míster si yo no estaba. Imagina empezar un Mundial y que todo el mundo se pregunte de inmediato qué hago yo ahí. Era mejor evitar ese ruido.
"Borja [Iglesias] y los otros delanteros también se lo merecían. Siempre he hablado muy bien de la calidad de [Mikel] Oyarzabal, igual que lo he hecho de Ferran [Torres]. Marcó el gol que me habría encantado marcar a mí, y me alegré muchísimo por él".
Al recordar la llamada del seleccionador, Morata añadió: "Sí, De la Fuente me llamó para decirme que no iba. Creo que fue incluso antes de que saliera la prelista. Le di las gracias, le dije que lo entendía perfectamente y les deseé toda la suerte del mundo.
"Lo único es que no cumplió su promesa conmigo: me dijo que si ganaba el título, saldría montado en un caballo sosteniendo el trofeo... Quizá todavía está a tiempo (risas). Los chicos sí cumplieron sus promesas; [Marc] Cucurella lleva su tatuaje ahí mismo".
Los límites de la competición reducen las esperanzas de remontada
Morata ha disputado 87 partidos con España y ha marcado 37 goles, después de desempeñar un papel clave en su triunfo en la Eurocopa 2024 ante Inglaterra en Berlín. Sin embargo, su última aparición internacional llegó en una victoria por 6-0 contra Turquía en septiembre de 2025. Sobre un posible regreso a la selección, Morata añadió: "No cierro la puerta; por supuesto que me gustaría volver".
Sin embargo, el delantero reconoció la feroz competencia para liderar el ataque de la Roja: "Hay que ser honestos, y ahora mismo eso es una locura. Lo veo muy difícil por la competencia. Hablaba de ello el otro día en el vestuario; estamos en un momento fantástico para la posición de 9 con Espi, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu... además de los que ya están consolidados. Creo que España tiene el nivel de calidad más alto en todas las posiciones que hemos visto en mucho tiempo".
- Alterphotos
El veterano apunta al estado de forma del club
La prioridad inmediata de Morata es reencontrarse con su mejor versión en el Leganés, en Segunda División. El veterano delantero se enfrenta a una dura competencia por parte de una nueva ola de jóvenes talentos ofensivos españoles para volver a llamar la atención de De la Fuente. Mantener una producción goleadora constante a nivel de club representa su única vía realista para regresar a la selección.
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