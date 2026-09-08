A pesar de la tristeza de quedarse fuera de la gran cita, Morata siguió muy conectado con el grupo y ofreció todo su apoyo desde la distancia.

En declaraciones en el programa 'El Larguero' de Cadena SER, Morata compartió su punto de vista: "Me habría encantado estar en el Mundial. Pero me fui a Nueva York casi sintiéndome parte de ello, al ver a tantos jugadores que dieron sus primeros pasos en la selección conmigo.

"Puedes pensar en lo que podría haber pasado si el año hubiera salido de otra manera, pero no sirve de nada. Ya lo tenía claro antes de que Luis de la Fuente diera la lista. Somos humanos y, al final, una parte de ti siempre se aferra al sueño de que te va a llevar; siempre hay esperanza.

"Creo que podría haber aportado al grupo y haber transmitido buena energía, pero también iba a ser más fácil para el míster si yo no estaba. Imagina empezar un Mundial y que todo el mundo se pregunte de inmediato qué hago yo ahí. Era mejor evitar ese ruido.

"Borja [Iglesias] y los otros delanteros también se lo merecían. Siempre he hablado muy bien de la calidad de [Mikel] Oyarzabal, igual que lo he hecho de Ferran [Torres]. Marcó el gol que me habría encantado marcar a mí, y me alegré muchísimo por él".

Al recordar la llamada del seleccionador, Morata añadió: "Sí, De la Fuente me llamó para decirme que no iba. Creo que fue incluso antes de que saliera la prelista. Le di las gracias, le dije que lo entendía perfectamente y les deseé toda la suerte del mundo.

"Lo único es que no cumplió su promesa conmigo: me dijo que si ganaba el título, saldría montado en un caballo sosteniendo el trofeo... Quizá todavía está a tiempo (risas). Los chicos sí cumplieron sus promesas; [Marc] Cucurella lleva su tatuaje ahí mismo".