Morata presume de una dilatada trayectoria europea tras sus etapas en el Real Madrid, el Chelsea y el Milan, acumulando un total de 229 millones de euros en traspasos a lo largo de su carrera. Aunque tiene contrato con el Como hasta junio de 2029, se espera que el jugador de 33 años se adapte rápidamente dada su experiencia previa en Segunda División. El delantero firmó una etapa prolífica en la segunda categoría del fútbol español con el Real Madrid Castilla durante la temporada 2012-13, con 12 goles y cinco asistencias en 18 partidos.