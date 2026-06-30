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Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Edson Álvarez lideran a México ante Ecuador: cinco claves para el partido de dieciseisavos del Mundial de «El Tri»

FEATURES
World Cup
Mexico
Ecuador
Álvaro Fidalgo
Julián Quiñones
Edson Álvarez
G. Mora
G. Ochoa
S. Beccacece
W. Pacho
Piero Hincapié
M. Caicedo

México se juega ante Ecuador un puesto en los octavos del Mundial, con Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Gilberto Mora como claves para GOAL.

En 2002, Ecuador debutaba en un Mundial. Bajo la dirección del colombiano Hernán Darío «Bolillo» Gómez, La Tri perdió 2-1 ante México en el Sapporo Dome, con Javier «Vasco» Aguirre en el banquillo rival.

El encuentro tuvo un hilo conductor familiar. Varios ecuatorianos llegaban con experiencia en el fútbol mexicano: Álex Aguinaga, entonces en Necaxa, Agustín Delgado, Iván Hurtado, Nicolás Asencio, Iván Kaviedes, Edwin Tenorio y Giovanny Espinoza.

Veinticuatro años después, la conexión sigue viva: Enner Valencia, Pedro Vite, Jackson Porozo, Félix Torres y Jordy Caicedo mantienen lazos con el fútbol mexicano.

México no se enfrentará a un rival desconocido: Ecuador llega a la Ciudad de México consciente de lo que representa “El Tri”, del peso del Azteca y de lo que está en juego. Será un duelo entre dos equipos que se conocen bien, con un lugar en octavos de final en disputa.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo en Ciudad de México.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La mística del Estadio Azteca

    «El Tri» tiene motivos para el optimismo. En 60 años solo ha perdido dos partidos oficiales en el Azteca: 2001 ante Costa Rica y 2013 ante Honduras, ambos en eliminatorias mundialistas. Nunca ha caído allí en un Mundial y allí vivió noches como el 4-3 a Brasil en la final de la Copa FIFA Confederaciones 1999.

    Además, el historial oficial favorece a México sobre Ecuador: la única victoria ecuatoriana llegó en la Copa América 2015, mientras que en 1993 El Tri eliminó a La Tri en semifinales.

    La actual selección de Ecuador, quizá la más fuerte de su historia, destaca en medio campo y defensa, recibe pocos goles y cuenta con jugadores de alto nivel. Pero en el Azteca la historia favorece a México, así que el optimismo no es exagerado.

    • Anuncios
  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Argumentos a favor de que Gilberto Mora sea titular

    En la Copa Oro 2025, Gilberto Mora debutó en las eliminatorias y desde entonces fue titular, incluso en la final contra Estados Unidos. Cuando Guillermo Ochoa lo alzó en hombros tras el título, su historia cobró fama.

    Su titularidad no fue casual: es un centrocampista capaz de leer el juego con calma y ralentizar el partido sin frenar el ataque, algo inusual a su edad.

    El duelo ante Chequia le sirvió para recuperar ritmo tras un año de lesiones con los Xolos y para aportar en el ataque del Azteca por primera vez.

    A sus 17 años sigue sorprendiendo, y su madurez no para de crecer. Sus compañeros confían en él, así que, sea titular o salga del banquillo, el martes buscará dejar huella.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La generación dorada de Ecuador se enfrenta a su mayor reto

    El camino de Ecuador hacia el Estadio Azteca no ha sido fácil. Sin embargo, el seleccionador Sebastián Beccacece y sus jugadores han mantenido la calma pese al creciente ruido exterior.

    Tras el 0-0 contra Curazao, las críticas hablaron de uno de los peores momentos de Ecuador; se quejaron de la falta de goles, pero ignoraron que el equipo generaba ocasiones claras: faltaba puntería, no estructura.

    Poco después, una potente Costa de Marfil ganó 1-0, dejando a “La Tri” con solo un gol encajado en 180 minutos antes del cierre del grupo. Entonces llegó el 2-1 a Alemania, que mostró su superioridad, confianza y capacidad de puntería.

    Willian Pacho, Piero Hincapié y Moisés Caicedo son los rostros más conocidos de esta generación dorada, pero Beccacece ha forjado un equipo sólido. Además, es una de las selecciones más jóvenes del torneo, lo que añade más brillo a su camino. Si sorprenden en el Azteca, este grupo pasará a la historia.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Para México, esta es una oportunidad para recuperar el respeto perdido

    Para México este no es un partido de eliminatoria más: es la chance de recuperar el respeto perdido. El Tri, invitado a la Copa América, llegó a dos finales (1993 y 2001) y demostró que podía competir fuera de la CONCACAF.

    Sin embargo, la goleada 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario 2016 y el fracaso en la edición 2024, donde empató sin goles con Ecuador y no superó la fase de grupos, minaron esa imagen. Lo que antes era un torneo para medir fuerzas con orgullo se volvió un recordatorio de lo mucho que se había perdido.

    Este martes en Ciudad de México no borrará el 2016 ni el 2024, pero puede recuperar algo valioso ante Ecuador, responsable de parte de esa frustración.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fidalgo y Quiñones ya han hecho historia

    Antes de que México enfrentara a Ecuador, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones ya habían dejado huella en este Mundial. Quiñones marcó el primer gol del torneo ante Sudáfrica y luego otro contra la República Checa. Fidalgo cerró la victoria 3-0 sobre los checos, ayudando a México a completar una fase de grupos perfecta y convirtiendo a estos dos jugadores naturalizados en piezas clave de uno de los mejores arranques de la selección en un Mundial.

    Su influencia va más allá de los goles: Quiñones presiona con intensidad, ataca espacios y agobia a los centrales, mientras Fidalgo aporta control y claridad en la posesión. Su ética de trabajo se ha vuelto contagiosa y la plantilla valora su aporte al juego colectivo.

    Sus aportaciones cobran aún más importancia ahora que México busca algo que no consigue desde 1986: ganar en la fase eliminatoria de un Mundial. No es habitual que dos jugadores naturalizados marquen esta diferencia para El Tri, sobre todo en esta instancia y en el mismo torneo. Ante Ecuador, su presencia podría ayudar a México a dar el paso que varias generaciones han fallado y hacerlo en Ciudad de México.

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