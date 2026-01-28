Álvaro Arbeloa sorprendentemente instó a Jude Bellingham a 'dejar de correr' mientras el nuevo entrenador del Real Madrid revela su asombro por la energía inagotable de la estrella de Inglaterra
El nuevo régimen revitaliza al Real Madrid
Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso a principios de este mes, ha sido reconocido por revitalizar la atmósfera y motivación del equipo en el corto tiempo desde que asumió el cargo y considera a Bellingham como una parte fundamental del futuro del Real Madrid. "Jude ha demostrado consistentemente sus cualidades como futbolista, su técnica, su liderazgo, su personalidad y carácter," comentó Arbeloa recientemente. El entrenador también ha señalado que el compromiso del internacional inglés en los entrenamientos es "tremendo" y habla de su mentalidad ganadora.
Pero desde que asumió el mando, Arbeloa ha hecho una observación reveladora y le ha dicho a Bellingham que se tome las cosas con más calma durante los entrenamientos y en los partidos para conservar su energía y, potencialmente, prolongar su carrera.
- AFP
Arbeloa: 'He visto un líder'
Hablando con los periodistas, Arbeloa dijo: "Jude, y lo diré aquí mismo, no es que haya sido una sorpresa, pero desde el primer día he visto a un jugador con calidad y talento excepcionales. Algo que es aún más sorprendente de cerca. Pero más allá de eso, he visto a un líder. El otro día, 48 horas después de un partido, le dije, 'Nunca suelo decir esto, pero deja de correr'. El rendimiento que está mostrando en los entrenamientos, su compromiso y liderazgo… estoy muy orgulloso de su nivel y de tener un jugador como él.
En el campo, es capaz de tantas cosas: hace movimientos al espacio, lee el juego y tiene un gran disparo. Es joven, pero tiene mucha experiencia. Y va a ser la piedra angular de este Real Madrid por muchos, muchos años."
Real Madrid vuelve a encenderse tras el bajón bajo Alonso
Hubo conmoción en el Bernabéu después de un período turbulento que vio una caída en el rendimiento y una salida temprana de la Copa del Rey. Desde entonces, Arbeloa ha guiado al equipo a victorias vitales, estabilizando su campaña en La Liga, donde ahora están a solo un punto de los líderes, Barcelona. El enfoque inmediato sigue siendo la consistencia y el trabajo duro. "Necesitamos tiempo, trabajo y entrenamiento", afirmó Arbeloa. "Debemos centrarnos en el próximo partido... Eso es el Real Madrid".
Los jugadores aparentemente han respondido bien a su nuevo entrenador, impresionados por su autoridad calmada, sesiones de entrenamiento intensas y conexión con los valores de la academia del club. El incansable esfuerzo de Bellingham se considera claramente un activo clave para este enfoque rejuvenecido de alta intensidad.
- Getty Images Sport
Se avecina una prueba del Benfica para Bellingham y compañía.
El desafío inmediato del Real Madrid es un crucial choque de la Liga de Campeones contra Benfica el miércoles por la noche, que llega tras una contundente victoria por 6-1 sobre Mónaco en el anterior partido del grupo, y Los Blancos pueden asegurarse un lugar entre los ocho primeros con una victoria o un empate. Arbeloa ha advertido a su equipo contra la complacencia, describiendo al Benfica como un oponente peligroso que merece respeto. "Debemos estar en nuestro mejor nivel," instó, enfatizando la necesidad de que el equipo mantenga su impulso actual.
El exentrenador del Real, José Mourinho, estará en el banquillo opuesto, desesperado por una victoria para mantener las escasas esperanzas de su equipo de mantenerse en la competición. Benfica debe ganar y esperar que otros resultados les favorezcan para avanzar a la ronda de play-off. Mourinho describió la situación de su equipo como "matar o morir," indicando un enfoque altamente motivado.