Gonzalo llega a Craven Cottage por una cantidad aproximada de 34 millones de libras, según las informaciones, tras una temporada de eclosión en la capital española. El delantero fue un jugador constante para el gigante de La Liga durante la campaña 2025-26, con 39 apariciones en todas las competiciones y ocho goles. Tras completar su traspaso a la Premier League, Gonzalo expresó su alegría por unirse al ambicioso proyecto londinense y destacó su relación con el cuerpo técnico.

"Estoy muy agradecido, muy feliz de estar aquí", dijo Gonzalo. "Tengo que dar las gracias a la directiva y a Arbeloa por la confianza que han depositado en mí, y tengo muchísimas ganas de empezar".