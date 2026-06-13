Según talkSPORT, el Fulham habría elegido a Arbeloa como sucesor de Silva. El exdefensa del Real Madrid, libre tras un breve paso por el banquillo del Bernabéu, es ahora el favorito para dirigir al club londinense.

El técnico de 43 años dirigió de forma interina al Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso en enero, aunque no evitó la eliminación en Copa del Rey, Champions y la lucha por La Liga. Tras el regreso de José Mourinho como técnico titular, Arbeloa dejó el club blanco el martes, lo que allana su llegada a la Premier. El Fulham ha actuado con rapidez para contactar con el español, atraído por su palmarés como jugador.