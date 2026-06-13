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¡Álvaro Arbeloa se marcha a la Premier League! El Fulham está cerca de ficharlo para sustituir a Marco Silva
Arbeloa es el principal candidato para ocupar la vacante en Craven Cottage
Según talkSPORT, el Fulham habría elegido a Arbeloa como sucesor de Silva. El exdefensa del Real Madrid, libre tras un breve paso por el banquillo del Bernabéu, es ahora el favorito para dirigir al club londinense.
El técnico de 43 años dirigió de forma interina al Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso en enero, aunque no evitó la eliminación en Copa del Rey, Champions y la lucha por La Liga. Tras el regreso de José Mourinho como técnico titular, Arbeloa dejó el club blanco el martes, lo que allana su llegada a la Premier. El Fulham ha actuado con rapidez para contactar con el español, atraído por su palmarés como jugador.
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Superar el revés de Kieran McKenna
El interés por Arbeloa surgió tras un giro inesperado en los planes del Fulham. Kieran McKenna, favorito tras dejar el Ipswich Town, descartó fichar al anunciar un descanso de la gestión futbolística.
Tras ascender al Ipswich, McKenna renunció y anunció un descanso de la gestión futbolística. Pese al revés, la directiva del Fulham mantuvo sus expectativas y contactó con Arbeloa pocos días después de su salida del Madrid.
La lista de candidatos incluye a Lampard y Ferreira
Arbeloa es el candidato principal, pero el Fulham ha valorado varios entrenadores de renombre. Frank Lampard, actual técnico del Coventry, y Abel Ferreira, exentrenador del Palmeiras, también están en la lista. La directiva busca un entrenador que continúe el trabajo táctico de Silva.
También se mencionó a Ruben Amorim, ex técnico del Manchester United, muy valorado en Europa, aunque se desconoce si aceptaría la oferta y se dice que negocia con el AC Milan.
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Caras conocidas y vínculos con Portugal
Entre los candidatos figura Hugo Oliveira, actual técnico del Famalicao portugués. Su paso previo por el cuerpo técnico de Silva en el club le otorga conocimiento de la plantilla y del funcionamiento interno del Fulham, por lo que podría ser una alternativa sensata si el fichaje de Arbeloa no se concreta.
Silva dejó el Fulham para dirigir al Benfica tras llevar al club londinense al undécimo puesto y optar por regresar a Portugal.