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Álvaro Arbeloa rinde homenaje al «extraordinario» Kylian Mbappé tras dejar el cargo de entrenador del Real Madrid
El emotivo homenaje de Arbeloa a Mbappé
Mbappé fue uno de los primeros en contactar con Arbeloa tras conocerse su salida del cargo. El delantero francés, quien vivió una temporada agitada en la capital española, le deseó suerte en sus futuros proyectos fuera de Valdebebas.
Arbeloa, conmovido, le respondió en redes con un emotivo mensaje: «Muchas gracias, Kylian Mbappé. Siempre me enorgulleceré de haber entrenado aun futbolista tan extraordinario con un talento sin igual. Los momentos difíciles no duran para siempre, pero las personas fuertes sí».
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Bellingham y Rudiger también envían mensajes
Mbappé no fue el único que reconoció la influencia de Arbeloa en su breve paso como entrenador. Varias figuras del vestuario usaron las redes para despedir a quien asumió el cargo en un momento convulso.
Antonio Rüdiger le agradeció rápidamente: «Gracias por tu apoyo. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia». El técnico español respondió llamándolo «mi guerrero».
Jude Bellingham le dedicó un breve pero respetuoso «Gracias, señor», y el técnico saliente respondió con un mensaje extenso en el que lo definió como «un líder nato, un profesional excepcional, un futbolista de talla mundial y una persona maravillosa».
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Emotiva despedida en el Santiago Bernabéu
La victoria 4-2 sobre el Athletic de Bilbao fue el marco de emotivas despedidas en Madrid. Además de la salida de Arbeloa del banquillo, el partido cerró la etapa de las leyendas David Alaba y Dani Carvajal, ovacionados por la afición del Bernabéu.
Vinicius Junior se sumó a los elogios y agradeció la confianza y cariño del técnico desde su llegada hace seis meses. Arbeloa, visiblemente emocionado, le respondió: «Por tu compromiso, tu esfuerzo, tu talento y tu valentía. No cambies nunca. Ha sido un orgullo ser tu entrenador».
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Fin de una etapa difícil para Arbeloa
Arbeloa asumió el banquillo del Real Madrid tras la marcha de Xabi Alonso, con un vestuario rebelde. Dirigió 28 partidos: 18 victorias, 2 empates y 8 derrotas, sin lograr títulos.
Tras su dimisión, se espera que el técnico portugués José Mourinho le suceda la próxima temporada para devolver al club a su antigua gloria.