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Álvaro Arbeloa lanza una indirecta a su «amigo» Carlo Ancelotti después de que Vinicius Junior regresara al Real Madrid «cansado» tras su convocatoria con la selección brasileña
Vinicius jugó más de 150 minutos
El estado físico de Vinicius se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Real Madrid tras el parón internacional. El extremo tuvo una participación destacada con Brasil, ya que disputó los 90 minutos completos en la derrota ante Francia y jugó otros 67 minutos contra Croacia. Arbeloa reconoció que el jugador está notando el cansancio acumulado por los minutos jugados recientemente, y no ocultó sus sentimientos al hablar de la disponibilidad del jugador para el próximo partido contra el Mallorca.
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Arbeloa cuestiona la rotación de Ancelotti
En una rueda de prensa, Arbeloa lanzó una sutil crítica a la forma en que Ancelotti ha gestionado la carga de trabajo de la estrella. «Está cansado porque mi amigo Carlo no le ha dado mucho descanso, lo cual es normal», declaró Arbeloa a los periodistas durante la rueda de prensa. «Las exigencias en el Real Madrid y en Brasil son enormes. Vini tiene una gran carga de partidos. No ha parado ni un solo día, y hoy veremos cómo está y luego decidiremos».
Militão, un refuerzo para la recta final del campeonato
Hubo más noticias positivas en cuanto a las lesiones de Eder Militão. El defensa brasileño ha vuelto a entrenar con éxito durante el parón y está a punto de reincorporarse al primer equipo por primera vez desde diciembre. «Cuando está en forma, es el mejor central del mundo», afirmó Arbeloa. «Da la sensación de que hay dos jugadores cuando él está en el campo. Es inteligente, un líder y un jugador decisivo. Estoy muy contento con su regreso».
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No hay margen para el error en la caza de trofeos
El Madrid se encuentra actualmente a cuatro puntos del líder, el Barcelona, en la clasificación de La Liga, a falta de nueve jornadas para el final. Tras una sólida racha de cinco victorias consecutivas antes del parón, la presión es máxima para mantener el impulso frente a un Mallorca en horas bajas que lucha por mantenerse en la máxima categoría desde los puestos de descenso.
«Tenemos nueve finales en La Liga, y ya no tenemos margen de error en ninguna competición, ni en La Liga ni en la Champions», añadió Arbeloa. «Solo pensamos en el Mallorca. Es un partido muy difícil, y la situación actual me ha puesto las alarmas en rojo. Cuando llega la primavera, el Real Madrid da lo mejor de sí mismo».