El Madrid se encuentra actualmente a cuatro puntos del líder, el Barcelona, en la clasificación de La Liga, a falta de nueve jornadas para el final. Tras una sólida racha de cinco victorias consecutivas antes del parón, la presión es máxima para mantener el impulso frente a un Mallorca en horas bajas que lucha por mantenerse en la máxima categoría desde los puestos de descenso.

«Tenemos nueve finales en La Liga, y ya no tenemos margen de error en ninguna competición, ni en La Liga ni en la Champions», añadió Arbeloa. «Solo pensamos en el Mallorca. Es un partido muy difícil, y la situación actual me ha puesto las alarmas en rojo. Cuando llega la primavera, el Real Madrid da lo mejor de sí mismo».