Álvaro Arbeloa subraya que el Real Madrid sigue teniendo muchas posibilidades de clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones. El martes, el club español cayó derrotado por 2-1 en casa ante el Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
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Álvaro Arbeloa hace unas declaraciones contundentes tras la derrota del Real Madrid en la Liga de Campeones
El Bayern aprovechó los errores defensivos del Madrid y se puso con una ventaja de 2-0 poco después del descanso gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane. Sin embargo, el Real Madrid no se rindió: Kylian Mbappé recortó distancias en el minuto 74.
En declaraciones a la prensa tras el partido, Arbeloa insistió en que aún no está todo perdido. «Seguimos muy vivos en la lucha, ya que solo estamos a un gol de distancia».
«Somos capaces de ganar en cualquier campo; ya lo hemos demostrado», continuó Arbeloa, quien volvió a destacar la importancia del gol del empate. «Una desventaja de 0-2 es muy difícil de remontar».
El entrenador interino consideró que el Rekordmeister no fue el mejor equipo en cuanto al juego, y eso le da ánimos. «El Bayern marcó en dos ocasiones en las que perdimos la posesión, no a raíz de jugadas organizadas. Nos dirigimos a Múnich con la confianza de que ganaremos el partido».
«No debemos dejarnos llevar por el pesimismo. Un gol de desventaja nos mantiene en la lucha, así que tenemos que mantener la cabeza fría. Hay muchas esperanzas».
El Real Madrid recibe al Girona en LaLiga el viernes por la tarde, antes de viajar a Alemania para disputar el decisivo partido de vuelta. El equipo más laureado de la Liga de Campeones ocupa el segundo puesto de la liga española, a siete puntos de su rival, el FC Barcelona (76).