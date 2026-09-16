El entrenador visitante expresó su incredulidad después de ver cómo superaban a su línea defensiva dos veces en situaciones que consideraba totalmente controlables. En declaraciones a Sky Sports después del partido, Arbeloa dijo: "Hicimos una muy buena primera parte, pero todavía me pregunto cómo encajamos dos goles porque teníamos el partido perfectamente controlado.

“Tuvimos muchas ocasiones. Teníamos la sensación de que el partido estaba bajo control, así que nos fuimos decepcionados al descanso. Tenemos que ser un poco más agresivos cuando defendemos. Pero todo lo que trabajamos en los últimos dos días, lo hicimos sobre el campo."