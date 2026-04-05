Álvaro Arbeloa, en la cuerda floja en el Real Madrid tras el tropiezo en la lucha por el título de La Liga, mientras el club baraja opciones para el banquillo de cara a la próxima temporada

Tras la debacle de Mallorca, Arbeloa no tardó en asumir toda la responsabilidad, afirmando: «Esta derrota es mía, mía por completo y sin lugar a dudas. Lo que necesito de los jugadores es que ya estén pensando en el partido del martes. Cuando salgan del vestuario, este partido ya habrá terminado para ellos. Yo soy quien toma las decisiones, quien elige la alineación, quien hace los cambios, quien decide cómo tenemos que jugar, y esta derrota es responsabilidad exclusiva del entrenador del Real Madrid».

Sin embargo, a pesar de asumir toda la responsabilidad, el entrenador también lanzó una crítica apenas velada a Eduardo Camavinga por sus fallos defensivos. Al hablar del autor del gol de la victoria, señaló: «En una jugada desequilibrada nos han marcado un gol. Aquí nos distraemos un momento, no nos ajustamos bien, perdimos la marca, no lo seguimos y eso nos costó un gol».