AFP
Traducido por
Álvaro Arbeloa elogia a Federico Valverde como «todo lo que un jugador del Real Madrid debe ser» tras su magistral hat-trick contra el Manchester City
Desafiando el pesimismo externo
En ausencia del lesionado Kylian Mbappé, fue Valverde quien dio un paso al frente para marcar la diferencia con un histórico hat-trick que aseguró la victoria por 3-0 en el partido de ida de los octavos de final. Tras ver al uruguayo completar el triplete en solo 22 minutos, Arbeloa lo describió como el referente definitivo y afirmó: «Da igual dónde lo pongas, para mí es el Juanito del siglo XXI, es el referente, todo lo que debe ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde».
Reflexionando sobre el resultado, Arbeloa señaló que el marcador fue «mejor de lo esperado» tras las recientes críticas tras las decepcionantes derrotas ante el Getafe y el Osasuna. Podrían haber terminado la noche con una ventaja de cuatro goles, pero Vinicius Jr. vio cómo Gianluigi Donnarumma le paraba un penalti.
Preguntado por el fallo, Arbeloa dijo: «Me gustó la reacción del Bernabéu, cómo aplaudieron a Vinicius, si alguien se recupera de los reveses es él».
- Getty Images Sport
Dominio táctico contra el City
Arbeloa detalló cómo el equipo neutralizó al conjunto de Pep Guardiola cerrando las líneas de pase y esperando el momento adecuado para atacar. «Sabíamos muy bien cómo juega el City, cómo juega Pep, lo que siempre busca», explicó. «Cerramos los espacios, los pases, ellos buscan que saltes y buscan la espalda, pero sabíamos que si les esperábamos, nos girabamos y buscábamos su espalda, podríamos hacerles daño».
Preocupaciones por las lesiones y orgullo juvenil
La victoria tuvo un coste, ya que Arbeloa confirmó la lesión de Ferland Mendy tras ver cómo el francés se retiraba en el descanso, siendo sustituido por Fran García.
«No pinta bien. Apreciamos su esfuerzo, pero es un riesgo darle dos partidos después de tanto tiempo fuera, no fue lo mejor que se podía hacer», añadió.
En una nota más positiva, elogió el impacto del canterano Thiago Pitarch. «Tenemos que valorar a los jugadores de la cantera, que no han costado 30, 40 o 50 millones, pero son chicos que sienten el Real Madrid», afirmó Arbeloa con orgullo.
- Getty Images Sport
El trabajo no está terminado.
A pesar de la ventaja de tres goles, Arbeloa advirtió a sus jugadores que no se confiaran antes del partido de vuelta. «Si hay algo que aún está muy lejos, es la clasificación. Les he dicho a los jugadores que esto no ha terminado», advirtió. Respetando la calidad del rival, añadió: «Sabemos el equipo que tiene el City y lo buen entrenador que es Pep. Estoy seguro de que habrá más sorpresas en el partido de vuelta».
Anuncios