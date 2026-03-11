Álvaro Arbeloa elogia a Federico Valverde como «todo lo que un jugador del Real Madrid debe ser» tras su magistral hat-trick contra el Manchester City

En ausencia del lesionado Kylian Mbappé, fue Valverde quien dio un paso al frente para marcar la diferencia con un histórico hat-trick que aseguró la victoria por 3-0 en el partido de ida de los octavos de final. Tras ver al uruguayo completar el triplete en solo 22 minutos, Arbeloa lo describió como el referente definitivo y afirmó: «Da igual dónde lo pongas, para mí es el Juanito del siglo XXI, es el referente, todo lo que debe ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde».

Reflexionando sobre el resultado, Arbeloa señaló que el marcador fue «mejor de lo esperado» tras las recientes críticas tras las decepcionantes derrotas ante el Getafe y el Osasuna. Podrían haber terminado la noche con una ventaja de cuatro goles, pero Vinicius Jr. vio cómo Gianluigi Donnarumma le paraba un penalti.

Preguntado por el fallo, Arbeloa dijo: «Me gustó la reacción del Bernabéu, cómo aplaudieron a Vinicius, si alguien se recupera de los reveses es él».