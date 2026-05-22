Álvaro Arbeloa confirma su salida del Real Madrid tras una breve etapa como entrenador, antes del regreso de José Mourinho

El exinternacional español se mostró satisfecho con su etapa en el club a pesar de los resultados decepcionantes y agradeció a la plantilla y a la directiva su apoyo. En lugar de volver al Madrid B o a la cantera, ha decidido dejar el club tras una larga trayectoria.

«Espero que sea un "hasta luego", porque siempre he considerado este lugar mi hogar», declaró Arbeloa en una rueda de prensa previa a su último partido al frente del equipo. «He formado parte del Real Madrid durante 20 años desempeñando muchas funciones, y siempre lo consideraré mi hogar. Es evidente que este será mi último partido de la temporada como entrenador del Real Madrid, pero no sé si será el último de mi vida en este cargo.

«Me voy de Madrid con una inmensa gratitud hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han permitido disfrutar cada día, me han enseñado mucho y me han convertido en un mejor entrenador hoy de lo que era el 12 o el 13 de enero. También estoy muy agradecido al presidente y a José Ángel por la oportunidad que me dieron, y a todos los que forman parte del primer equipo.

«Me voy del Real Madrid agradecido porque, en estos ocho años, he conocido mejor el club, he tratado con mucha gente y he hecho muchos amigos. Espero poder volver algún día».