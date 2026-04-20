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Álvaro Arbeloa afirma que «al Real Madrid le resulta más fácil ganar la Liga de Campeones que la Liga» en una nueva pulla a los árbitros nacionales
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Se culpa a los árbitros de los enfrentamientos entre aficionados
Arbeloa apuntó a las recientes frustraciones en la liga como prueba, tras varias decisiones polémicas que, en su opinión, han alejado a los blancos a nueve puntos del Barcelona en la lucha por el título. La frustración alcanzó su cima tras el empate 1-1 contra el Girona, en el que a Kylian Mbappé le fue negado un penalti que el club consideró claro.
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Documentos históricos y escándalos de arbitraje
«Hay una razón, y para muchos es fácil de ver», afirmó Arbeloa al explicar por qué el Madrid ha ganado seis Champions en veinte años, pero solo siete Ligas. «Sin duda, podemos mejorar en La Liga. En los últimos meses hemos rendido mejor en los partidos importantes y difíciles que contra rivales más modestos».
Sus palabras llegan en plena disputa entre el club y el estamento arbitral, agravada tras la investigación del caso Negreira. Arbeloa ya tildó ese episodio de «el mayor escándalo del fútbol español». El lunes añadió: «También hemos vivido situaciones como [la petición de penalti] ante el Girona, que hacen que al Real Madrid le resulte más fácil ganar la Liga de Campeones que la Liga».
Mentalidad ganadora pese a la sequía de títulos
A pesar de las críticas, los blancos podrían quedar dos temporadas seguidas sin títulos. Su eliminación en cuartos de la Liga de Campeones ante el Bayern la semana pasada agrava la crisis. Arbeloa admitió: «Llevamos dos años sin ganar nada; la última vez fue hace más de veinte».
Y añadió: «En el Real Madrid las cosas suelen ir bien; nuestra mentalidad es mirar al futuro. Aquí perder no es aceptable... Debemos ganar los siete partidos que quedan».
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El futuro de Arbeloa es incierto
Arbeloa, que reemplazó a Xabi Alonso en enero, evita hablar de su futuro y se centra en los siete partidos que quedan para salvar el orgullo en la liga. «Es una decisión que no depende de mí», afirmó sobre su futuro. «No me preocupa en absoluto. Solo pienso en estos siete partidos, sobre todo en el de mañana». El Real Madrid recibe al Deportivo de Alavés el martes con la intención de recortar distancias con el Barcelona.