Álvaro Arbeloa acorta las vacaciones de los jugadores del Real Madrid, dando un giro a la política de Xabi Alonso

La tarea de Arbeloa se complica por una lista cada vez mayor de bajas en la enfermería. Thibaut Courtois se encuentra actualmente de baja por un desgarro en el recto femoral derecho, mientras que Rodrygo continúa con su larga recuperación de una lesión en el ligamento cruzado anterior. Ferland Mendy y Dani Ceballos tampoco están disponibles, aunque este último ha dado un respiro al equipo al reincorporarse parcialmente a los entrenamientos con el grupo y podría volver a la acción en un plazo de quince días. Pero algunos nombres de peso siguen disponibles para estas intensas sesiones. Andriy Lunin fue una sorpresa al quedar fuera de la convocatoria de Ucrania a pesar de su participación en la repesca del Mundial, mientras que Trent Alexander-Arnold también se ha quedado atrás tras ser descartado de la concentración de Inglaterra. A ellos se suman Dani Carvajal, Fran García, Álvaro Carreras y Raúl Asencio, todos los cuales están ahora siendo puestos a prueba bajo la atenta mirada de Arbeloa.