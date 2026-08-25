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FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

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Álvarez y Dembélé, los últimos: estrellas que se rebelaron por la camiseta del Barcelona

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Jugar para el Barça tiene una magia especial

El deseo de Julián Álvarez de fichar por el Barcelona, y la tensión con el Atlético de Madrid que lo ha acompañado, no ha sido el primer caso en el que un jugador se rebela contra su club para cumplir el sueño de vestir la camiseta catalana.

El diario español "Mundo Deportivo" puso el foco en varias estrellas que en épocas anteriores recurrieron a presionar a sus clubes, o dieron pasos para tensar la situación, hasta que acabaron en el Camp Nou.

Álvarez encabeza los casos actuales, después de decir tras el partido entre Argentina y Austria en el Mundial: "Lo mejor para todos es la salida, quiero cumplir mi sueño", en medio de la continuidad del conflicto entre él y el Atlético de Madrid, con el deseo de marcharse y fichar por el Barcelona.

  • Dembélé: desapareció del Dortmund

    Uno de los ejemplos más destacados es el de Ousmane Dembélé, cuya presión sobre el Borussia Dortmund llegó hasta el punto de ausentarse de los entrenamientos, hasta el extremo de que el entonces entrenador del equipo, Peter Bosz, lo describió como alguien de "paradero desconocido", después de que el club no lograra contactar con él.

    Finalmente, el extremo francés se marchó al Barcelona en un fichaje descomunal, tras insistir en abandonar el club alemán.

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  • Griezmann rechaza el regreso

    Y en el verano de 2019, Antoine Griezmann utilizó un método similar de presión para forzar su salida del Atlético de Madrid, ya que no se presentó a los entrenamientos del equipo de cara a la preparación de la nueva temporada, antes de que el Barcelona pagara el importe de la cláusula de rescisión, que ascendía a 120 millones de euros, y cerrara el fichaje.

  • Coutinho pide salir

    En cuanto a Philippe Coutinho, después de que el Liverpool anunciara su intención de retenerlo, el jugador presentó una solicitud oficial para marcharse. 

    Y pese a la negativa inicial del club inglés, su postura acabó llevando a la directiva del Liverpool a aceptar su traspaso al Barcelona en enero de 2018 por 135 millones de euros.

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  • Mascherano, Fàbregas y Eto'o

    La lista no se limitó a ellos, ya que Javier Mascherano presionó para salir del Liverpool antes de su fichaje por el Barcelona, mientras que Cesc Fàbregas entrenó en solitario en el Arsenal como protesta por el estancamiento de su salida.

    En cuanto a Samuel Eto'o, protagonizó un enfrentamiento público con el Real Madrid para poder fichar por el Barcelona, hasta el punto de publicar un comunicado en el que declaró su deseo de vestir la camiseta catalana.

    Y con la continuidad de la crisis de Álvarez, el delantero argentino podría convertirse en el nombre más reciente de la lista de estrellas que optaron por rebelarse contra sus clubes para llegar al Barcelona.

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