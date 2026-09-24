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¿Alteró Virgil van Dijk la táctica de Países Bajos? El capitán del Liverpool responde a las afirmaciones «absolutamente absurdas» tras la eliminación en el Mundial
Van Dijk niega haber forzado un cambio táctico
El capitán del Liverpool compareció ante la prensa neerlandesa en una rueda de prensa especialmente tensa, y se apresuró a cortar de raíz los rumores sobre su papel en el fracaso de la selección en el Mundial. Después de la eliminación de Países Bajos en dieciseisavos de final ante Marruecos en la tanda de penaltis, surgieron informaciones que apuntaban a que el veterano central había interferido activamente en las decisiones tácticas.
En concreto, Van Dijk fue acusado de obligar al exseleccionador Ronald Koeman a adoptar un sistema defensivo de cinco hombres. Los críticos sostuvieron que esa supuesta intervención acabó saboteando la identidad futbolística del país y contribuyó directamente a su prematura eliminación del torneo.
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La capitana responde a las críticas mediáticas
Durante la rueda de prensa, el defensa se enfrentó directamente a los periodistas por los rumores tácticos. Dejó claro que el cuerpo técnico tenía la autoridad exclusiva sobre el sistema del equipo y expresó su frustración por la narrativa mediática que continúa circulando.
«Uno de vuestros colegas dijo, por supuesto, que fue idea mía pasar a jugar con defensa de cinco. Eso es una absoluta tontería», declaró Van Dijk. «El plan lo diseña el cuerpo técnico. Se están difundiendo tonterías para que yo quede todavía peor. Eso pasa con demasiada frecuencia».
Reconociendo el bajo rendimiento colectivo del equipo, rechazó con furia la sugerencia de que hubiera arruinado a la selección nacional. «La realidad es que simplemente fracasamos en el Mundial. Esos son los hechos duros», dijo. «No hicimos un buen Mundial. No se trata de mí. Se rinde juntos; sois un equipo. La afirmación de que destruí el fútbol neerlandés después del Mundial, ese tipo de cosas, carece por completo de fundamento.
«Me dijeron que era culpa mía que jugáramos con cinco, que Ronald Koeman y yo hemos destruido el fútbol neerlandés. El plan funcionó durante 89 minutos, aunque fue un mal partido. Estuvimos a punto de abrir la defensa rival. La idea de que destruí el fútbol neerlandés no tiene absolutamente ningún sentido. Yo no decidí eso».
El futuro internacional, brevemente en duda
Las secuelas de la derrota ante Marruecos llevaron inicialmente al jugador de 35 años a plantearse la retirada internacional. El peso de la eliminación temprana le pasó factura, lo que le llevó a buscar un tiempo alejado del fútbol antes de tomar una decisión definitiva sobre su carrera con la selección.
Sin embargo, una conversación clave con el nuevo seleccionador Xavi reafirmó rápidamente su compromiso con los Países Bajos. La charla le proporcionó la tranquilidad necesaria respecto a su valor continuo dentro del vestuario.
"Necesitaba unas vacaciones con mi familia y luego una reunión importante con el seleccionador: después de 10 segundos ya estaba claro que iba a continuar", explicó. "¿Lo que dijo? Que soy Virgil van Dijk. Se trata de confianza, aprecio, de lo importante que eres para el equipo. Físicamente no había, ni hay, ninguna duda, pero también quieres sentir aprecio y disfrutar".
- AFP
A punto de alcanzar un gran hito
Tras comprometer su futuro con el nuevo régimen de Xavi, el central está ahora al borde de alcanzar un importante hito personal. Se encuentra a solo cuatro partidos de llegar al centenar de internacionalidades con su selección.
El defensa podría alcanzar esa marca de 100 partidos durante la actual ventana internacional. Para lograrlo, debe participar en los cuatro próximos encuentros de la Liga de Naciones de Países Bajos, que incluyen exigentes pruebas contra Alemania, Grecia y un doble enfrentamiento con Serbia.
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