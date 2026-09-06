El SC Freiburg se sitúa con orgullo en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga tras lograr una trabajada victoria por 1-0 sobre el SC Paderborn. El equipo de Julian Schuster prolongó su inicio perfecto de la temporada de liga con dos triunfos en dos partidos.

El Freiburg suma seis puntos, al igual que el Borussia Dortmund y la revelación SV Elversberg.

Sin embargo, la mejor diferencia de goles del Freiburg, de +4, supera la del Dortmund (+3) y la del Elversberg (+2), lo que le mantiene en solitario en la cima.