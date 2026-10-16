Alerta roja en el Napoli. Tras la derrota ante el Villarreal en la Champions League, la segunda consecutiva y la cuarta de la temporada contando también la liga, Massimiliano Allegri se enfadó con los suyos y el ambiente en el vestuario se volvió sofocante, pese a lo avanzado del otoño.
Alta tensión en el Napoli: Allegri, furioso con el equipo; De Lautentiis estudia concentrar a la plantilla
VENECIA, EL PLATO FUERTE
Hace falta una respuesta sobre el terreno de juego y el compromiso del fin de semana es de todo menos sencillo. La visita al Penzo, en casa del Venezia, que todavía tiene cero puntos en la clasificación, necesita resultados y cuenta con el nuevo técnico Davide Nicola en el banquillo, especialista en lograr la permanencia: hace falta un cambio de rumbo inmediato tras un inicio de temporada por debajo de las expectativas, con tres victorias, cuatro derrotas y un empate.
VESTUARIO TENSO
Decepciona sobre todo la actitud del equipo, entre problemas de cohesión y tensiones internas, hasta el punto de que el entrenador, que protagonizó una fuerte discusión cara a cara con De Bruyne, ya ha advertido de cara al desplazamiento a la Laguna: «Si jugamos así contra el Venezia, saldremos con los huesos rotos».
De Laurentiis y la concentración
El nerviosismo del belga por las indicaciones tácticas del entrenador es solo la punta del iceberg, pero el exjugador del City podría empezar en el banquillo contra el Venezia. La cita también es crucial para el futuro inmediato del equipo: en caso de otra actuación negativa,. el presidente Aurelio De Laurentiis se inclinaría por concentrar al equipo de cara al partido europeo del martes contra el Bodo/Glimt, ya decisivo para seguir en la competición.
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