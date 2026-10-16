El nerviosismo del belga por las indicaciones tácticas del entrenador es solo la punta del iceberg, pero el exjugador del City podría empezar en el banquillo contra el Venezia. La cita también es crucial para el futuro inmediato del equipo: en caso de otra actuación negativa,. el presidente Aurelio De Laurentiis se inclinaría por concentrar al equipo de cara al partido europeo del martes contra el Bodo/Glimt, ya decisivo para seguir en la competición.