Getty Images Sport
Traducido por
Alphonso Davies se pierde otro partido por lesión, según confirmó Vincent Kompany, mientras el Bayern de Múnich intenta recuperarse de su eliminación de la Liga de Campeones
Nuevas preocupaciones sobre la forma física de Davies
El internacional canadiense de 25 años sufre de nuevo problemas musculares, lesión recurrente que ha marcado su temporada. Este contratiempo llega tras la eliminación del Bayern en semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, dejando a Kompany con pocas opciones en la banda izquierda.
El viernes, Kompany reconoció no tener una fecha de regreso: «Veremos cuánto estará de baja tras revisar las imágenes».
El club aguarda los resultados de nuevas pruebas para confirmar la gravedad de la lesión, aunque ya se ha descartado su presencia en el partido liguero del sábado.
- Getty Images Sport
La creciente lista de lesionados del Bayern
Davies ha tenido una temporada complicada: se perdió gran parte del curso por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Desde su regreso en diciembre, el veloz lateral ha jugado 23 partidos, con un gol y cinco asistencias. Sin embargo, ha tenido altibajos físicos y ha vuelto a perderse varios partidos por pequeñas molestias y fatiga muscular. Su irregularidad complica más las cosas a un Bayern que ya tiene varias bajas importantes.
En la enfermería del Allianz Arena hay varios jugadores clave: además de Davies, Kompany confirmó que el extremo alemán Serge Gnabry sigue fuera de la convocatoria. «En Wolfsburgo, además de Davies, Serge Gnabry no está disponible», señaló el técnico, resaltando la falta de profundidad del gigante bávaro en las últimas semanas de la temporada.
Kompany exige una respuesta inmediata
A pesar de la decepción europea y de las lesiones, Kompany pidió a su plantel que mantenga la profesionalidad. Con el 35.º título de liga alemán ya asegurado, el foco está en mantener el nivel y prepararse para la final de la DFB-Pokal contra el Stuttgart el 23 de mayo.
El técnico insiste en que su equipo no debe bajar el nivel ante un Wolfsburgo que lucha por la permanencia. El Wolfsburgo, 16.º con 26 puntos, solo está por encima del St. Pauli, 17.º y primer descenso directo, por diferencia de goles. El 16.º lugar implica playoff de descenso, y a dos jornadas del final, está a seis puntos del Werder Bremen, 15.º.
Sobre la actitud del equipo, el técnico sentenció: «Quieren que lleguemos relajados, pero ni hablar: demostraremos que esto no ha terminado y que todo sigue en juego».
- AFP
La búsqueda de más títulos
El entrenador belga quiere que cada partido se juegue con la misma intensidad que una semifinal europea, aunque su equipo haya caído esta semana 6-5 ante el PSG. Asegura que la preparación es igual para la liga y para Europa, sea cual sea el rival. Busca que este enfoque se convierta en el ADN del plantel.
«No hay diferencia entre el PSG y el Wolfsburgo. Para el Bayern siempre hay mucho en juego», añadió Kompany. Y concluyó recordando a su plantilla que su legado está en juego cada vez que pisan el campo: «Como jugador, puedes hacer historia cada jornada. Y podemos volver a hacerlo el sábado; esa es siempre la mejor respuesta».