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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

«¡Alphonso Davies era un señuelo!»: Jesse Marsch admite una táctica engañosa antes de la derrota de Canadá ante Suiza

A. Davies
J. Marsch
Canadá
Switzerland
World Cup
M. Yakin

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, admitió que el capitán Alphonso Davies no estaba listo para jugar en la decisiva derrota 2-1 ante Suiza en el Mundial y reveló que lo usó como «señuelo» para confundir al rival. A pesar de sus comentarios previos, el jugador del Bayern se quedó en el banquillo y los «Canucks» cayeron al segundo puesto del Grupo B.

  • Se desvela un juego mental táctico

    En el Mundial, cualquier ventaja psicológica cuenta. Tras la derrota de Canadá 2-1 ante Suiza en Vancouver, Marsch admitió que su optimismo público sobre la participación de Davies fue una táctica. El capitán, con una lesión persistente en el tendón de la corva, vio el partido desde el banquillo pese a las insinuaciones de Marsch.

    «Alphonso aún no estaba listo, así que lo usé como señuelo», admitió Marsch. «Estará listo para el próximo partido». Y sobre la eficacia de la táctica, el exentrenador del Leeds United añadió: «Escuché su rueda de prensa y les hicieron tres preguntas sobre Davies, así que al menos tuvieron que prepararse para eso».

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La respuesta suiza a la estratagema de Marsch

    El seleccionador suizo, Murat Yakin, admitió que su equipo se centra en el colectivo, no en individuos, aunque reconoció que la presencia de un jugador como el lateral del Bayern de Múnich exige ciertas consideraciones.

    «Siempre hay que planificar teniendo en cuenta al capitán», explicó Yakin. «Hay que analizar diferentes partidos y estilos, y también a los suplentes. Hemos observado a Davies en este torneo, pero no nos preparamos solo para un jugador. Ahora reaccionamos a lo que ocurre en el campo».

  • Preocupación por el estado físico de Davies

    El estado físico del jugador de 25 años sigue siendo un tema candente para Canadá de cara a las eliminatorias. Davies no juega un partido oficial desde principios de mayo, cuando sufrió una rotura en el tendón de la corva con el Bayern de Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones. Su ausencia de la selección es aún más larga: se remonta a una lesión de ligamentos contra Estados Unidos en marzo de 2025.

    Aun sin minutos, Marsch destacó el impulso anímico de tener a su estrella. Antes del duelo contra Suiza afirmó: «Evaluaremos qué necesitamos de él. Me gustaría que jugara. Creo que puede tener un gran impacto, tanto físico como futbolístico, y también mental, al recuperar a nuestro capitán, a nuestro mejor jugador. Eso es muy importante».

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De cara a las eliminatorias

    A pesar de la derrota, Canadá avanzó como segunda del Grupo B y viajará a Los Ángeles para enfrentar este domingo a Sudáfrica, subcampeona del Grupo A. La duda ahora es si Davies volverá al campo o si Marsch recurrirá a Jacob Shaffelburg y al goleador Promise David. Tras el partido, Davies cruzó la zona mixta hablando por teléfono y evitó hablar con la prensa.

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