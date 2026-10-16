Alphadjo Cisse bate un récord italiano que llevaba años vigente con un sensacional triplete con el AC Milan

Cisse superó a Giancarlo Danova, que ostentaba el récord desde hacía más de seis décadas tras marcar tres goles con el Milan ante el Olympiacos en septiembre de 1959, cuando tenía 20 años y 309 días. Cisse también se convirtió en el primer jugador del Milan en firmar un triplete en una competición europea desde los tres goles de Filippo Inzaghi ante el Deportivo La Coruña en septiembre de 2002.

El joven italiano abrió el marcador con un cabezazo en los primeros minutos y anotó el segundo a corta distancia al final de la primera parte. Completó su noche histórica poco después del descanso con un certero remate con la derecha.

«Estoy muy contento con este triplete y también con la victoria», dijo Cissé tras su actuación histórica. «Estoy muy contento y, sin duda, mantendré este nivel en el próximo partido».