Según lo recogido por el sitio Football London, Alonso declaró: "Cuando es capaz de marcar dos goles tan bonitos como los de hoy, no podemos estar más contentos con él. Pero más allá de los goles, hizo muchas cosas buenas. Creo que su actuación de hoy fue muy completa. Dominamos durante la mayor parte del partido, así que estoy contento con ello".

Y continuó: "Tenemos también una buena solidez en defensa, salvo algunas situaciones en la primera parte".

Y sobre cierta preocupación que les invadió en la segunda parte, dijo: "Después de que nos marcaran un gol (3-1), no fuimos dominadores durante 8 minutos, hasta que marcamos el cuarto, pero en general estoy contento con el partido y la actuación. Hay muchos aspectos positivos para el futuro y otras cosas en las que debemos seguir trabajando".

Y añadió sobre el papel de Henderson: "Más allá de los goles, ofreció una actuación de verdadero centrocampista, estuvo siempre involucrado en el juego y dando soluciones a sus compañeros. Se comunica con todos. Era importante que Moi (Caicedo) jugara 65 minutos. Muchas buenas noticias hoy".

Y acerca de la sociedad entre Henderson y Caicedo, Alonso explicó: "Ambos son diferentes en cuanto a sus cualidades. En lo que respecta a la colocación, se ayudan muy bien el uno al otro. Aportan también presencia y solidez. Serán ellos quienes ayuden al resto. Defensivamente también ofrecen un buen equilibrio. Es fundamental hacer que esta zona sea fuerte".