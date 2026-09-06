Alonso golpeó primero, pero cayó en la trampa de las apuestas de Arteta

Hablar de la victoria del Arsenal como una simple "remontada" resta valor al trabajo táctico que la precedió. Arteta tomó varias decisiones entrelazadas: "eligió a Havertz en la posición de delantero, concedió mayor libertad a Ødegaard, adelantó a Lewis-Skelly en el centro del campo, optó por Tzolis en la banda y confió en Konsa en la defensa".

Cada decisión influyó en las demás. La libertad de Ødegaard no habría sido posible en la misma medida sin el equilibrio que aportó el mediocampo. Y los movimientos de Havertz se volvieron más efectivos porque Ødegaard era capaz de llegar al área. En cuanto a Tzolis, ayudó a crear ángulos de pase adicionales que enfrentaron a la defensa del Chelsea a más de una opción. Y este es el punto más importante en la lectura del partido: "Arteta no ganó gracias a una sola decisión, sino porque sus decisiones se complementaron entre sí".

Al final, el resultado dice que el Arsenal ganó 2-1, pero el partido dice algo más grande: el equipo encajó un gol en el segundo minuto aproximadamente y, aun así, no perdió su estructura. Se puso por detrás, luego empató, después se adelantó y, tras ello, soportó la presión de los minutos finales. Esta secuencia es muy importante para un equipo que defiende un título. La temporada no se decide con los partidos en los que el equipo está en su mejor momento, sino con aquellos en los que las cosas se complican. Y por eso la victoria sobre el Chelsea tiene un valor que va más allá de los tres puntos.

El Arsenal no ofreció un partido perfecto; dejó ocasiones al Chelsea, no sentenció el encuentro pronto y pudo haber pagado el precio de algunos descuidos al final. Pero tuvo algo más importante que la perfección: "la flexibilidad. Flexibilidad en la alineación, flexibilidad en los roles y flexibilidad para gestionar el escenario del partido". Y esto es precisamente lo que hizo que las apuestas de Arteta funcionaran.

Havertz demostró que es capaz de liderar el ataque, Ødegaard aprovechó el espacio que le brindó el plan, Tzolis demostró que su elección no fue una aventura y Lewis-Skelly ayudó a redistribuir los roles en el mediocampo, mientras que Raya mantuvo la ventaja de su equipo cuando el error quedó prohibido.

En cuanto al Chelsea, pese a la derrota, confirmó que posee lo suficiente para incomodar a los grandes, pero perdió el partido en el que necesitaba aprovechar sus momentos con la mayor eficacia posible. Por eso puede decirse que el derbi de Londres no fue un duelo decidido por los grandes nombres, sino un partido decidido por "la calidad de los detalles".

El Chelsea tuvo el inicio. El Arsenal tuvo el partido. Y la diferencia entre ambos estuvo en la capacidad de Arteta y sus jugadores para convertir el plan en realidad y luego gestionar los cambios del partido sin perder su identidad. Además, las apuestas de Arteta funcionaron, pero lo más importante es que el Arsenal demostró que tiene la personalidad del equipo que sabe cómo ganar incluso cuando las cosas no comienzan a su favor.