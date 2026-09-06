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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Alonso golpeó primero, pero cayó en la trampa de las apuestas de Arteta

FEATURES
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Arteta
X. Alonso
C. Tzolis
K. Havertz
Inglaterra
España
Grecia
Alemania

77 segundos que no doblegaron al campeón

Morgan Rogers solo necesitó 77 segundos para adelantar al Chelsea, pero el Arsenal necesitó más de 90 minutos para demostrar que el vigente campeón no se mide únicamente por lo que hace cuando el partido transcurre según el guion que desea, sino por lo que hace cuando recibe un golpe temprano y se ve obligado a reconstruir el encuentro desde cero.

El derbi de Londres no fue un simple duelo entre dos equipos con grandes ambiciones, sino una prueba temprana de la capacidad del Arsenal para defender su título ante un rival que dispone de herramientas diferentes y un nuevo entrenador que quiere imponer su identidad con rapidez. El Chelsea comenzó con fuerza, aprovechó el primer desconcierto defensivo y se adelantó, pero el Arsenal no permitió que el gol alterara su estructura ni lo empujara a jugar con nerviosismo.

La verdadera diferencia apareció después: Arteta no necesitó dar un vuelco total a sus ideas, sino sacar mejor provecho de los espacios y los roles que había elegido antes del partido. El resultado fue la remontada del Arsenal, que pasó de ir por detrás a ganar por 2-1, pero lo más importante es que el encuentro reveló una serie de decisiones tácticas que convirtieron la victoria en algo más que tres puntos.

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    La primera apuesta de Arteta: Havertz en el corazón del ataque

    Una de las decisiones más destacadas de Arteta fue apostar por Kai Havertz como delantero titular. La decisión tenía más de un significado, pues Havertz no es un delantero tradicional que dependa de la presencia constante entre los dos centrales, sino un jugador capaz de salir del área, recibir el balón en los espacios, entrar en los duelos aéreos y luego regresar de nuevo al área en el momento oportuno.

    Y eso es precisamente lo que necesitaba el Arsenal ante el Chelsea. El conjunto londinense defendió bien durante ciertos periodos, por lo que resultaba difícil superarlo con un simple pase frente al área. El Arsenal necesitaba un delantero capaz de arrastrar a los defensores de sus posiciones y, al mismo tiempo, dar al equipo presencia dentro del área.

    Havertz cumplió ambos papeles. El gol del empate no fue simplemente un disparo acertado, sino el resultado directo de su forma de moverse. Recibió el balón cerca del límite del área, se desplazó al espacio adecuado y finalizó la jugada con un remate inteligente.

    Pero su verdadero valor se vio en el segundo gol. En lugar de intentar llegar al balón y finalizar la jugada él mismo, lo dejó pasar con inteligencia hacia Martin Ødegaard, quien aprovechó el espacio a su espalda y marcó el gol de la ventaja.

    Sus números lo respaldan. Havertz disparó tres veces, dos de ellas a puerta, tocó el balón 10 veces dentro del área del Chelsea —la cifra más alta entre los jugadores del partido—, generó tres ocasiones, ganó cuatro duelos aéreos y recibió dos faltas.

    Por eso, la valoración de su actuación no debe quedarse en el gol. El alemán fue un punto de apoyo ofensivo y ayudó al Arsenal a fijar la defensa del Chelsea, obligándola a lidiar con más de una amenaza al mismo tiempo.

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    Ødegaard se libera: Lewis-Skelly le da a Arteta la llave del centro del campo

    Quizá la decisión más determinante en la fisonomía del Arsenal fue el uso de Myles Lewis-Skelly junto a Declan Rice, lo que permitió a Martin Ødegaard moverse con mayor libertad. No se trata simplemente de cambiar a un jugador de posición por otro; es una redistribución de funciones.

    Cuando Ødegaard juega en una posición más profunda, se ve obligado a participar en la salida del balón, a recibirlo bajo presión y a replegarse tras él cuando se pierde la posesión. En cambio, cuando encuentra detrás de él a un jugador capaz de cubrir los espacios junto a Rice, puede permanecer en las zonas en las que resulta más influyente: entre líneas, en los medios espacios y en el borde del área.

    Y eso es lo que ocurrió. Ødegaard tuvo mayor presencia en el último tercio y, al mismo tiempo, no perdió su papel en la presión y la recuperación del balón. Los números lo reflejan con claridad: 65 toques, 48 pases acertados de 54, 16 pases que rompieron líneas, 6 pases en el último tercio, 4 ocasiones generadas, dos de ellas claras, y 3 duelos ganados.

    Estos números no describen a un jugador que apareció solo en el momento de marcar el gol, sino a un jugador que participó en el control del ritmo del partido. Y lo más importante es que su gol llegó de una jugada colectiva con el sello inconfundible de Arteta. El movimiento no fue casual; hubo alternancia entre los jugadores, arrastre de defensas y aprovechamiento del espacio que aparece tras la primera línea de presión del Chelsea. Ødegaard no fue solo el finalizador de la jugada, sino parte del mecanismo que la creó.

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    ¿Por qué no se derrumbó el Arsenal tras el gol de Rodgers?

    El gol tempranero podría haber impuesto un partido completamente distinto para el Arsenal. El Chelsea obtuvo una ventaja psicológica y pudo defender en zonas más profundas y apoyarse en las transiciones, mientras que el Arsenal se vio obligado a asumir la responsabilidad de la elaboración del juego. Pero Arteta se negó a caer en la trampa más habitual: aumentar la velocidad sin aumentar la calidad.

    El Arsenal no se convirtió en un equipo que enviaba balones al área de forma aleatoria, ni renunció a la construcción desde atrás, sino que siguió haciendo circular el balón y esperando el momento adecuado para mover la defensa del Chelsea.

    Este aspecto es sumamente importante, porque los equipos que se ven por detrás en el marcador a las primeras de cambio frente a un rival fuerte tienden a perder sus posiciones en busca del empate. El Arsenal hizo casi lo contrario: mantuvo las distancias entre sus líneas, elevó la presión de forma gradual y siguió aprovechando las bandas y los medios espacios. Y ahí se manifestó la personalidad del equipo más que en cualquier otra estadística.

    Asimismo, los momentos más peligrosos del Chelsea llegaron al final del partido, en especial el intento de Estêvão que obligó a David Raya a realizar una intervención importante. La atajada no fue un detalle secundario, porque llegó en una fase en la que un solo gol bastaba para borrar todo el trabajo que había hecho el Arsenal. Y esto refleja otra faceta de la personalidad del equipo: la capacidad de pasar de la iniciativa a la gestión del resultado sin perder la concentración.

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    Tzoulis: la elección que marcó la diferencia en el otro bando

    La elección de Christos Tzolis por delante de Eberechi Eze y Nicolas Madueke era una de esas decisiones que podían parecer secundarias antes del partido, pero que ganaron valor durante el juego. Tzolis no actuó como un extremo fijo a la espera del balón, sino que se movió constantemente para participar en la construcción y colarse en los espacios interiores.

    Esos desplazamientos aportaron una nueva dimensión al ataque del Arsenal; su presencia por dentro permitió crear triángulos de pase con Odegaard y Havertz, además de obligar a la defensa del Chelsea a tomar decisiones difíciles sobre quién salía a presionar y quién mantenía su posición.

    Los números confirman la magnitud de su contribución: disputó los 90 minutos, tocó el balón 54 veces, completó 37 pases de 43, ganó seis duelos, recuperó el balón en cinco ocasiones, generó cuatro oportunidades, entre ellas una clara, además de dos pases largos exitosos.

    Y lo más importante: participó directamente en el segundo gol. Aquí se aprecia la diferencia entre el extremo que mide su influencia por el número de regates y el extremo que sirve al sistema. Tzolis no necesitó realizar diez intentos individuales para resultar determinante; sus movimientos y sus pases fueron parte del proceso de desmontar la defensa del Chelsea.

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    El Chelsea no perdió por un mal rendimiento

    Es fácil reducir el partido a la remontada del Arsenal, pero eso no le hace justicia al Chelsea. El equipo siguió siendo peligroso tras adelantarse en el marcador y dispuso de ocasiones claras para sentenciar el encuentro antes de que el Arsenal le diera la vuelta al resultado.

    Rogers estuvo cerca de añadir otro gol, mientras que el intento de Pedro Neto se estrelló en el poste; oportunidades que, de haberse aprovechado alguna, habrían cambiado por completo la fisonomía del partido.

    El problema, por tanto, no residía en la capacidad del Chelsea para generar peligro, sino en su incapacidad para convertir los momentos de superioridad en una ventaja cómoda. Y aquí es donde puede leerse la diferencia entre ambos equipos.

    El Chelsea dependía más del destello individual y de la transición rápida, mientras que el Arsenal contaba con mecanismos más estables para generar ocasiones. 

    Y cuando el Arsenal necesitó un gol, tuvo más de una vía para llegar a él; en cambio, cuando el Chelsea necesitó recuperar la ventaja, no encontró ese mismo espacio. Y este es un aspecto que puede resultar decisivo en una carrera larga.

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    La personalidad de campeón: la verdadera diferencia

    Hablar de la victoria del Arsenal como una simple "remontada" resta valor al trabajo táctico que la precedió. Arteta tomó varias decisiones entrelazadas: "eligió a Havertz en la posición de delantero, concedió mayor libertad a Ødegaard, adelantó a Lewis-Skelly en el centro del campo, optó por Tzolis en la banda y confió en Konsa en la defensa".

    Cada decisión influyó en las demás. La libertad de Ødegaard no habría sido posible en la misma medida sin el equilibrio que aportó el mediocampo. Y los movimientos de Havertz se volvieron más efectivos porque Ødegaard era capaz de llegar al área. En cuanto a Tzolis, ayudó a crear ángulos de pase adicionales que enfrentaron a la defensa del Chelsea a más de una opción. Y este es el punto más importante en la lectura del partido: "Arteta no ganó gracias a una sola decisión, sino porque sus decisiones se complementaron entre sí".

    Al final, el resultado dice que el Arsenal ganó 2-1, pero el partido dice algo más grande: el equipo encajó un gol en el segundo minuto aproximadamente y, aun así, no perdió su estructura. Se puso por detrás, luego empató, después se adelantó y, tras ello, soportó la presión de los minutos finales. Esta secuencia es muy importante para un equipo que defiende un título. La temporada no se decide con los partidos en los que el equipo está en su mejor momento, sino con aquellos en los que las cosas se complican. Y por eso la victoria sobre el Chelsea tiene un valor que va más allá de los tres puntos.

    El Arsenal no ofreció un partido perfecto; dejó ocasiones al Chelsea, no sentenció el encuentro pronto y pudo haber pagado el precio de algunos descuidos al final. Pero tuvo algo más importante que la perfección: "la flexibilidad. Flexibilidad en la alineación, flexibilidad en los roles y flexibilidad para gestionar el escenario del partido". Y esto es precisamente lo que hizo que las apuestas de Arteta funcionaran.

    Havertz demostró que es capaz de liderar el ataque, Ødegaard aprovechó el espacio que le brindó el plan, Tzolis demostró que su elección no fue una aventura y Lewis-Skelly ayudó a redistribuir los roles en el mediocampo, mientras que Raya mantuvo la ventaja de su equipo cuando el error quedó prohibido.

    En cuanto al Chelsea, pese a la derrota, confirmó que posee lo suficiente para incomodar a los grandes, pero perdió el partido en el que necesitaba aprovechar sus momentos con la mayor eficacia posible. Por eso puede decirse que el derbi de Londres no fue un duelo decidido por los grandes nombres, sino un partido decidido por "la calidad de los detalles".

    El Chelsea tuvo el inicio. El Arsenal tuvo el partido. Y la diferencia entre ambos estuvo en la capacidad de Arteta y sus jugadores para convertir el plan en realidad y luego gestionar los cambios del partido sin perder su identidad. Además, las apuestas de Arteta funcionaron, pero lo más importante es que el Arsenal demostró que tiene la personalidad del equipo que sabe cómo ganar incluso cuando las cosas no comienzan a su favor.

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