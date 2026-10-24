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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Allegri sorprende a De Bruyne: jugaré con cuatro delanteros y tengo derecho a equivocarme tras un cuarto de siglo

SSC Nápoles vs Roma
SSC Nápoles
Roma
Serie A
M. Allegri
Italia

Cambio en la filosofía del Nápoles y enfado generalizado tras el empate de la Roma

Massimiliano Allegri, entrenador del Nápoles, estalló de rabia tras el emocionante empate ante la Roma, protestando por la decisión de expulsarlo durante el partido, antes de hablar sobre un cambio en su planteamiento táctico y su deseo de apostar por un estilo más ofensivo en la próxima etapa. 

El Nápoles desaprovechó dos veces la victoria, pues se adelantó por dos goles a cero antes de que la Roma empatara; después se puso por delante 3-2, pero los Giallorossi reaccionaron de nuevo para imponer un cruel empate que frenó a ambos equipos.

Tras 8 partidos, la Roma ocupa el tercer puesto con 18 puntos, mientras que el Nápoles sumó su undécimo punto para colocarse provisionalmente en el noveno lugar.

  • Descontento con el árbitro: "No dije nada".

    El entrenador italiano expresó su malestar por la decisión del árbitro Andrea Colombo, después de que el cuarto árbitro interviniera y señalara su expulsión, declarando en unas palabras a la cadena DAZN que recogió el diario Tuttosport: "El cuarto árbitro llamó al árbitro principal y me expulsó. No dije nada. Ya está hecho, y es una pena".

    Y añadió Allegri: "La próxima vez me sentaré en el banquillo y no me moveré. Cada vez que me muevo me expulsan. El año pasado pagué una multa de 80.000 euros. Quizás debería dejar de ir al banquillo definitivamente".

    El entrenador italiano continuó con sus críticas, señalando lo que considera una diferencia de trato hacia los entrenadores: "Veo a otros moverse y hacer cosas mucho mayores que eso. Por eso le doy las gracias a Sacco... Sacani, ¿cómo se llama? Le doy las gracias a Sacani", antes de aclarar que se refería a Saki, el árbitro asistente, para después concluir sus palabras sobre el partido dedicando un saludo a sus jugadores.

  • Allegri cambia su enfoque táctico y sorprende a De Bruyne

    Y pese a su enfado por la expulsión, el técnico del Nápoles elogió el rendimiento de su equipo, al considerar que ofreció un buen partido incluso a nivel defensivo ante un rival fuerte.

    Y declaró: "El equipo hizo un buen partido, incluso en defensa, ante una Roma fuerte. Si seguimos jugando con este espíritu, avanzaremos en la clasificación".

    Y al ser preguntado por el distanciamiento del equipo respecto al estilo habitual de Allegri, el entrenador reveló una nueva orientación, diciendo: "Ahora quiero que todos jueguen con un estilo ofensivo. He cambiado mi forma de hacer las cosas. Al inicio de la temporada la situación era diferente, pero de ahora en adelante también haré jugar a cuatro delanteros si puedo".

    Allegri abordó el papel de Kevin De Bruyne en la creación de juego, aclarando que no podrá disputar todos los partidos, ante la presencia de Stanislav Lobotka y Billy Gilmour entre las opciones disponibles.

    Y añadió: "Es una pena que hayamos desperdiciado otros dos puntos. Estoy enfadado por el final, y quizá no tenga la calma suficiente para analizar el partido. Pido disculpas, pues después de 25 años de trabajo yo también puedo equivocarme".

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  • Elogios a Højlund y preocupación por la lesión

    Sobre el rendimiento de Rasmus Hojlund, Allegri comentó: "Tuvo tres buenas ocasiones y trabajó bien para el equipo. Los goles llegarán, y él debe mantener la calma".

    También se refirió a la lesión de Badishile, aclarando: "Por desgracia, sufrió una lesión, y evaluaremos su estado en las próximas 48 horas".

    Para finalizar sus declaraciones, le preguntaron a Allegri si consideraba el empate ante la Roma un resultado positivo o negativo, a lo que respondió: "Díganmelo ustedes. Después de 25 años, no estoy en condiciones de dar explicaciones sobre el partido. Les agradezco y les deseo una feliz velada".

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