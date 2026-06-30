Massimiliano Allegri se prepara para asumir el banquillo del Nápoles. Ayer, sobre las 15:00, se celebró la última reunión, lo que confirma indirectamente su fichaje; hoy se esperan los comunicados oficiales. Tras una temporada irregular en el Milan, sin lograr la clasificación para la Liga de Campeones, el técnico de Livorno ha decidido volver a empezar con los Azzurri, que han cerrado la era de Antonio Conte.
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Allegri renuncia a su indemnización por despido, el Milan ahorra
ALLEGRI FIRMA UN CONTRATO DE TRES AÑOS
Allegri firmará hoy un contrato de tres años por 4,5 millones de euros netos más bonificaciones por temporada. Su misión será llevar al Nápoles a pelear por el título liguero y avanzar en la Liga de Campeones, sin revolucionar la plantilla y con inversiones selectivas. Además, evaluará y podría dar una nueva oportunidad a los descartados por la anterior directiva: Lang, Lucca, Rafa Marín y Marianucci. Para De Laurentiis, Allegri siempre ha sido la primera opción, aunque también habló con Vincenzo Italiano, quien luego pasó del Bolonia al Besiktas.
¿CUÁNTO AHORRA EL MILÁN?
La marcha de Allegri al Nápoles es buena noticia también para el Milan, pues, según «La Repubblica», la rescisión aligera las cuentas del club. El acuerdo se cerró con el pago del sueldo de junio a Allegri y a su cuerpo técnico (salvo Maurizio Trombetta y Aldo Dolcetti). En la última mediación se descartó una indemnización. Allegri, destituido el 25 de mayo, tenía contrato hasta 2027 con un sueldo de 5 millones netos (9 brutos).