89' - De nuevo el desatado Favasuli, se va por la derecha y prueba el disparo cruzado: para Pessina.





86' - El Bolonia intenta empatar: Libra habilita a Mbangula, disparo del ex Juventus que, sin embargo, va centrado.





70' - Ocasión para el segundo del Napoli: Pessina, brillantísimo para bloquear la vaselina de Hojlund, muy bien asistido por Lobotka.





66' - ¡MARCA EL NAPOLI, LOBOTKA! Espléndido centro desde la derecha de Favasuli, el eslovaco, de primeras, supera a Libra y bate a Pessina, firmando el 1-0.





51' - Favasuli se va de maravilla por la derecha, centro al medio y Heggem está brillantísimo para anticiparse en el último momento a Hojlund, listo para el tap-in.





46' - Lo intenta enseguida el recién entrado Lang: potente derechazo y balón que se marcha fuera.





39' - Bernardeschi prueba el libre directo por sorpresa, Milinkovic-Savic logra parar.





18' - Napoli, a un paso de adelantarse: centro de zurda desde la derecha de Politano, Pessina sale mal y Hojlund se le adelanta de cabeza, pero la manda fuera por muy poco.





14' - Napoli, de nuevo peligroso: gran disparo desde fuera de De Bruyne, balón que se marcha alto.,





8' - ¡Anulado el gol del ventaja al Bolonia! Centro de zurda a balón parado desde tres cuartos de Ferguson, Theate remata de cabeza solo en el centro del área y bate a Milinkovic-Savic. El VAR llama al árbitro, que anula por la posición inicial de fuera de juego del defensa belga, por poquísimos centímetros.





3' - ¡Gran ocasión para el Napoli! De Bruyne centra desde la derecha, Vergara remata de cabeza anticipándose a Holm y la manda ligeramente por encima del larguero.