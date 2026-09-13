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Lobotka Napoli Bologna Getty

Traducido por

Allegri gana por la mínima y ahuyenta los fantasmas: Napoli, 1-0 al Bolonia

SSC Nápoles vs Bologna
SSC Nápoles
Bologna
Serie A

Revive con nosotros EN DIRECTO la cuarta jornada de la Serie A.

4.ª jornada de la Serie A

Napoli-Bologna 1-0

Goles: 66' Lobotka (N)



Tres puntos por la mínima. El Napoli de Massimiliano Allegri no tenía alternativa, después de los tres KO consecutivos entre la liga, contra Como e Inter, y la Champions League, contra el Arsenal, y la única sufrida victoria contra el Genoa en la primera jornada: a las 18.00 en el Maradona derrotó al Bologna 1-0 gracias al gol de Lobotka tras asistencia de Favasuli, el mejor del partido. El Bologna de Domenico Tedesco, que venía del empate in extremis contra el Sassuolo, suma su tercer KO en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A. Napoli, con 6 puntos.




  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-BOLOGNAAFP

    Los goles y las acciones más destacadas

    89' - De nuevo el desatado Favasuli, se va por la derecha y prueba el disparo cruzado: para Pessina.


    86' - El Bolonia intenta empatar: Libra habilita a Mbangula, disparo del ex Juventus que, sin embargo, va centrado.


    70' - Ocasión para el segundo del Napoli: Pessina, brillantísimo para bloquear la vaselina de Hojlund, muy bien asistido por Lobotka.


    66' - ¡MARCA EL NAPOLI, LOBOTKA! Espléndido centro desde la derecha de Favasuli, el eslovaco, de primeras, supera a Libra y bate a Pessina, firmando el 1-0.


    51' - Favasuli se va de maravilla por la derecha, centro al medio y Heggem está brillantísimo para anticiparse en el último momento a Hojlund, listo para el tap-in.


    46' - Lo intenta enseguida el recién entrado Lang: potente derechazo y balón que se marcha fuera.


    39' - Bernardeschi prueba el libre directo por sorpresa, Milinkovic-Savic logra parar.


    18' - Napoli, a un paso de adelantarse: centro de zurda desde la derecha de Politano, Pessina sale mal y Hojlund se le adelanta de cabeza, pero la manda fuera por muy poco.


    14' - Napoli, de nuevo peligroso: gran disparo desde fuera de De Bruyne, balón que se marcha alto.,


    8' - ¡Anulado el gol del ventaja al Bolonia! Centro de zurda a balón parado desde tres cuartos de Ferguson, Theate remata de cabeza solo en el centro del área y bate a Milinkovic-Savic. El VAR llama al árbitro, que anula por la posición inicial de fuera de juego del defensa belga, por poquísimos centímetros.


    3' - ¡Gran ocasión para el Napoli! De Bruyne centra desde la derecha, Vergara remata de cabeza anticipándose a Holm y la manda ligeramente por encima del larguero.

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  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Napoli-Bologna 1-0

    Goleador: 66' Lobotka (N)


    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne (por Olivera, 88'); Politano (por Favasuli, 46'), Hojlund (por Lucca, 75'), Vergara (por Lang, 46'). Ent. Allegri

    BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega (por Libra, 46'), Ferguson, Amondarain (por Moro, 66'); Bernardeschi (por Mbangula, 82'), Piccoli (por Odgaard, 58'), Cambiaghi (por Enem, 82'). Ent. Tedesco


    Amonestados: Amondarain (B)

    Expulsados: -

    Asistencia: Favasuli (N)

    Árbitro: Bonacina

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