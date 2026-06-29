Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
cm allegri napoli

Traducido por

Allegri es el nuevo entrenador del Nápoles: ya es oficial la rescisión de su contrato con el Milan

SSC Nápoles
AC Milán
Fichajes

El técnico de Livorno reemplaza a Antonio Conte tras una sola temporada con los rossoneri; el anuncio oficial del club napolitano llegará pronto.

Tras días de rumores, ya es oficial: Massimiliano Allegri ha rescindido su contrato con el Milan y será el nuevo entrenador del Nápoles.

  • EL ACUERDO CON EL NÁPOLES

    Solo faltaba un paso: resolver el contrato con los rossoneri, que vencía el 30 de junio de 2027. Se formalizó esta tarde. El acuerdo entre el club azul y el entrenador de Livorno, con contrato hasta 2029, ya se había cerrado hace tiempo, y el técnico trabaja desde hace semanas con el director deportivo Manna en el mercado de fichajes y en la construcción del equipo.




    • Anuncios

  • EL ANUNCIO Y LA PUBLICACIÓN DE CONTE

    Tras concluir los trámites burocráticos, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, hará el anuncio. Allegri sustituye a Antonio Conte, quien dejó el club tras ganar el cuarto Scudetto 2024/25 y la Supercopa de Italia en Riad el pasado diciembre.