Tras el triunfo ante el Bodo/Glimt, que ha relanzado su camino en la Champions League y ha quitado presión al banquillo de Massimiliano Allegri, el Napoli se prepara para enfrentarse a la Roma. El duelo será el partido más destacado de la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027 y se disputará mañana, sábado 24 de octubre, a partir de las 18:00 en el estadio Diego Armando Maradona.

En rueda de prensa, el técnico de Livorno presentó el partido, explicó las dudas que tiene sobre la alineación para contrarrestar a Gasperini y dio también algunas indicaciones importantes sobre los lesionados.