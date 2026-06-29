Allegri al Nápoles: hoy podría rescindir su contrato con el Milan

Tras semanas de tensión por la petición de Allegri de una indemnización de al menos 5 millones de euros y la fría respuesta del propietario del Milan, Gerry Cardinale, se espera que el asunto se resuelva el primer día del mercado de fichajes. El técnico de Livorno, destituido para dar paso a Rubén Amorim tras cerrar la temporada en quinto lugar y quedarse fuera de la Liga de Campeones, deja un balance de 20 victorias, 10 empates y 8 derrotas en la Serie A, la eliminación en octavos de la Copa de Italia y la derrota ante el Nápoles en la semifinal de la Supercopa de Italia.