AFP
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Allan Saint-Maximin, exjugador del Newcastle, firma con un equipo de la MLS para reemplazar a Wilfried Zaha, tras un breve regreso a la Ligue 1
El extremo francés ficha por un equipo estadounidense
Según L’Equipe, Saint-Maximin está a punto de dejar el Lens para jugar en la Major League Soccer. El delantero de 29 años fichará por el Charlotte en el próximo mercado estadounidense.
Aunque el Lens quería retenerlo, la oferta económica de la MLS fue irrechazable.
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La marcha de Zaha deja libre una plaza reservada
Saint-Maximin llega a Estados Unidos con gran expectación. El exjugador de la Premier League ocupará una plaza de «jugador designado» en Carolina del Norte, lo que le exime del límite salarial de la liga.
La vacante se abrió tras la salida del veterano delantero Wilfried Zaha de Charlotte, lo que llevó al club a fichar rápidamente al versátil atacante francés como su principal refuerzo ofensivo.
Journeyman recupera su mejor forma en Francia
El inminente traspaso de Saint-Maximin pone fin a una etapa itinerante desde su salida del St James' Park en 2023, por 23 millones de libras, donde anotó 13 goles en 124 partidos.
Tras pasar por Al-Ahli, una cesión productiva con José Mourinho en el Fenerbaçhe y una breve etapa en el Club América, fichó por el Lens en febrero de 2026 con un contrato corto.
En medio curso brilló: cuatro goles y tres asistencias en 13 partidos, clave para que el Lens ganara la Copa de Francia y acabara segundo en la liga.
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Llega un fichaje estrella durante el parón
El nuevo delantero llega al Charlotte en un momento clave: la MLS está en pausa por la preparación para el Mundial. El equipo marcha sexto en el Este con 21 puntos en 15 jornadas, a 12 del líder, Nashville.
Saint-Maximin usará este parón para integrarse al grupo y debutar en casa ante el Atlanta United el 22 de julio, cuando se reanude la liga.