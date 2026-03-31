Alivio para las «Leonas»: Leah Williamson ha sido convocada para la selección inglesa que se enfrentará a España, y Sarina Wiegman también podrá volver a contar con Beth Mead tras su lesión

Cuando se le preguntó si Williamson estaría en condiciones de jugar el partido contra España, Wiegman respondió: «Eso es lo que esperamos. Ha tenido algunos pequeños contratiempos, pero, en general, lo está haciendo muy bien. Cuando juega, lo hace realmente bien. Hemos sido cautelosos con ella, al igual que el Arsenal, y sobre todo ella misma se lo está tomando muy en serio. Creo que va a estar lista y por eso la hemos incluido en la convocatoria. Está en un buen momento y va mejorando. La molestia que ha tenido no es grave, pero solo necesita un poco de tiempo».

El regreso de la capitana de las Lionesses no es la única noticia positiva de la última convocatoria de Wiegman, dada a conocer el martes por la mañana, ya que Beth Mead, compañera de Williamson en el Arsenal, también vuelve a la convocatoria tras perderse la concentración de marzo por un problema en la espinilla. Esto supone un impulso especial debido a las bajas que sufre Inglaterra en ataque.

Ella Toone, la mediapunta del Manchester United que también se perdió la convocatoria de marzo, sigue de baja por un problema en la cadera, mientras que Aggie Beever-Jones, la delantera del Chelsea, y Grace Clinton, la centrocampista del Manchester City, también se perderán los partidos del próximo mes contra España e Islandia. Beever-Jones ha estado lidiando con un problema en el tobillo que la ha obligado a perderse los dos últimos partidos del Chelsea, mientras que Clinton lleva casi seis semanas sin jugar ni con su club ni con la selección.

Michelle Agyemang, la joven delantera que fue la heroína del Campeonato de Europa del verano pasado, es una baja de larga duración en ataque tras sufrir una devastadora lesión del ligamento cruzado anterior mientras jugaba con Inglaterra contra Australia el pasado mes de octubre. Missy Bo Kearns tampoco participará. Kearns se ausentó por motivos positivos en la última concentración, tras anunciar que estaba embarazada de su primer hijo. Sin embargo, durante el fin de semana, la centrocampista del Aston Villa reveló la devastadora noticia de que había perdido a su bebé.