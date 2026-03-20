Alisson vuelve a ser baja, ya que el Liverpool sufre un nuevo revés por lesión antes del partido contra el Brighton

Ante la baja de Alisson, se espera que Giorgi Mamardashvili ocupe su puesto bajo los palos. El internacional georgiano no es ningún desconocido en el once inicial esta temporada, ya que ha disputado 12 partidos en todas las competiciones sustituyendo a Alisson durante sus anteriores bajas por lesión.

Mamardashvili ya sustituyó a Alisson cuando este se perdió el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray. Aunque el brasileño regresó para los siguientes encuentros contra el Tottenham y el partido de vuelta contra el equipo turco, este último contratiempo vuelve a poner el foco en su suplente para un partido crucial de la Premier League.