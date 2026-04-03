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Alisson se perderá el partido contra el PSG, ya que Arne Slot apunta a que el portero del Liverpool se enfrentará a una larga baja por lesión
Alisson, baja para la recta final
La irregular temporada de Alisson ha dado otro giro negativo después de que el jugador de 33 años sufriera un nuevo contratiempo por lesión en un momento crucial para el club. El brasileño se perdió inicialmente el desplazamiento de la Liga de Campeones a Galatasaray debido a un problema en los entrenamientos, pero regresó para el partido de la Premier League contra el Tottenham y el posterior partido de vuelta contra el equipo turco. Sin embargo, la reaparición del problema le ha dejado fuera del encuentro de la FA Cup contra el Manchester City y de los dos partidos de los cuartos de final europeos.
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Slot confirma su prolongada ausencia
En declaraciones a los medios de comunicación antes del crucial partido contra el City, Slot ofreció una sombría actualización sobre la disponibilidad de su portero titular para las próximas semanas. El técnico holandés aclaró que la lesión es más grave de lo que se temía inicialmente, lo que sugiere que su regreso solo será probable en las últimas jornadas de la Premier League.
A pesar del contratiempo en la portería, Slot confirmó que Salah está listo para jugar tras su reciente ausencia. El entrenador del Liverpool declaró: «[Alisson] tampoco participará en el partido contra el PSG, [estará] de baja un poco más de tiempo. Esperamos que esté en forma hacia el final de la temporada. [Salah] está disponible, ayer entrenó con nosotros, hoy entrenará con nosotros y estará disponible para mañana».
Isak vuelve tras su baja
Si bien la baja de Alisson supone un gran problema defensivo, el regreso de Isak a los entrenamientos completos supone un importante impulso para las opciones ofensivas del Liverpool. El delantero sueco lleva ausente desde diciembre tras sufrir una fractura en la pierna, y el cuerpo médico del club se centra ahora en un cuidadoso proceso de reincorporación.
Con Salah también entrando en sus últimos meses en Anfield tras confirmar su marcha este verano, Slot está gestionando un complejo equilibrio entre las estrellas que regresan y los ausentes de larga duración. Añadió: «Es demasiado pronto para esperar que [Isak] esté en el once inicial; ayer fue su primer entrenamiento tras 101 días de baja. Llevará un poco de tiempo darle muchos minutos, pero nos aseguraremos de hacer lo correcto para que se recupere. Es bueno tenerlo en el campo de entrenamiento, y aún mejor tenerlo en el terreno de juego».
- AFP
Prueba decisiva en la Liga de Campeones
El Liverpool se enfrenta a un enorme reto táctico el 8 de abril, cuando visite el Parc des Princes para medirse al vigente campeón de la Liga de Campeones sin poder contar con la experiencia de Alisson. La zaga de los Reds deberá contener el potente ataque del PSG durante un periodo de gran intensidad, ya que el partido de vuelta, de gran importancia, se disputará en Anfield tan solo seis días después.