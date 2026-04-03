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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Alisson se perderá el partido contra el PSG, ya que Arne Slot apunta a que el portero del Liverpool se enfrentará a una larga baja por lesión

A. Becker
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A. Slot
M. Salah
A. Isak

El Liverpool ha recibido un duro golpe de cara a su partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, ya que Alisson Becker estará de baja durante un periodo prolongado. Arne Slot ha confirmado que el portero brasileño se enfrenta a una carrera contrarreloj para volver a jugar esta temporada, aunque los Reds han recibido un doble impulso con el regreso de Mohamed Salah y Alexander Isak.

  • Alisson, baja para la recta final

    La irregular temporada de Alisson ha dado otro giro negativo después de que el jugador de 33 años sufriera un nuevo contratiempo por lesión en un momento crucial para el club. El brasileño se perdió inicialmente el desplazamiento de la Liga de Campeones a Galatasaray debido a un problema en los entrenamientos, pero regresó para el partido de la Premier League contra el Tottenham y el posterior partido de vuelta contra el equipo turco. Sin embargo, la reaparición del problema le ha dejado fuera del encuentro de la FA Cup contra el Manchester City y de los dos partidos de los cuartos de final europeos.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Slot confirma su prolongada ausencia

    En declaraciones a los medios de comunicación antes del crucial partido contra el City, Slot ofreció una sombría actualización sobre la disponibilidad de su portero titular para las próximas semanas. El técnico holandés aclaró que la lesión es más grave de lo que se temía inicialmente, lo que sugiere que su regreso solo será probable en las últimas jornadas de la Premier League.

    A pesar del contratiempo en la portería, Slot confirmó que Salah está listo para jugar tras su reciente ausencia. El entrenador del Liverpool declaró: «[Alisson] tampoco participará en el partido contra el PSG, [estará] de baja un poco más de tiempo. Esperamos que esté en forma hacia el final de la temporada. [Salah] está disponible, ayer entrenó con nosotros, hoy entrenará con nosotros y estará disponible para mañana».

  • Isak vuelve tras su baja

    Si bien la baja de Alisson supone un gran problema defensivo, el regreso de Isak a los entrenamientos completos supone un importante impulso para las opciones ofensivas del Liverpool. El delantero sueco lleva ausente desde diciembre tras sufrir una fractura en la pierna, y el cuerpo médico del club se centra ahora en un cuidadoso proceso de reincorporación.

    Con Salah también entrando en sus últimos meses en Anfield tras confirmar su marcha este verano, Slot está gestionando un complejo equilibrio entre las estrellas que regresan y los ausentes de larga duración. Añadió: «Es demasiado pronto para esperar que [Isak] esté en el once inicial; ayer fue su primer entrenamiento tras 101 días de baja. Llevará un poco de tiempo darle muchos minutos, pero nos aseguraremos de hacer lo correcto para que se recupere. Es bueno tenerlo en el campo de entrenamiento, y aún mejor tenerlo en el terreno de juego».

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    Prueba decisiva en la Liga de Campeones

    El Liverpool se enfrenta a un enorme reto táctico el 8 de abril, cuando visite el Parc des Princes para medirse al vigente campeón de la Liga de Campeones sin poder contar con la experiencia de Alisson. La zaga de los Reds deberá contener el potente ataque del PSG durante un periodo de gran intensidad, ya que el partido de vuelta, de gran importancia, se disputará en Anfield tan solo seis días después.

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