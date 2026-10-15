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Alisson Becker asegura que el Liverpool y Brasil «siguen adelante» sin Mohamed Salah y Neymar, aunque el portero admite que «siempre echará de menos» al emblemático dúo
El guardameta de Anfield abraza una era de cambios
La pérdida casi simultánea de dos figuras emblemáticas, una en su club y otra en su selección, no ha mermado el optimismo de Alisson de cara al futuro. Salah puso fin oficialmente a una histórica etapa de nueve años en Anfield en verano tras marcar 255 goles, mientras que Neymar puso fin a su carrera internacional después del Mundial de 2026. Aunque las salidas de dos pilares tan importantes dejan un vacío innegable, la reconstrucción de la plantilla en curso se considera una transición esencial hacia una nueva era.
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Un talismán clave habla del vestuario
Ambas salidas dejaron a Alisson sin dos compañeros que marcaron una época de títulos y brillantez individual: Salah conquistó ocho grandes títulos en Merseyside y Neymar consolidó su legado como máximo goleador histórico de Brasil con 80 goles.
Al hablar del comienzo de una etapa sin sus dos compañeros de tantos años, Alisson declaró a ESPN Brasil: «Por supuesto, todos estos jugadores aportaron y aportan mucho cuando juegan en sus clubes o selecciones. Y, mientras jueguen, siempre aportarán. Pero todo sigue adelante. Brasil, Liverpool».
Convencido de que ambos equipos pueden prosperar pese a los cambios en sus plantillas, añadió: «El Liverpool es un gran equipo, hemos fichado a nuevos jugadores y ya tenemos una plantilla muy buena aquí. Brasil también sigue renovándose. Así que las cosas siguen adelante».
Los homenajes afectuosos se unen al optimismo de cara al futuro
Aunque Salah ha empezado con fuerza en el Trabzonspor turco, con siete goles y tres asistencias, el Liverpool ha encontrado motivos para ilusionarse con su renovada delantera gracias al triplete de Bradley Barcola en la Champions League en una victoria por 6-3 ante el LASK y a la llegada de Victor Munoz procedente de Osasuna.
Al reconocer que es natural añorar los grandes momentos compartidos con las estrellas que se han marchado, Alisson dijo: «Obviamente, tenemos un espíritu nostálgico. Quienes aman el fútbol tienen un espíritu nostálgico, así que siempre recordarán los buenos momentos que esos jugadores brindaron a sus aficionados. Y nosotros siempre los echaremos de menos y querremos revivir esos momentos».
- Branislav Racko
Los gigantes de Merseyside sortean un otoño complicado
Hundido en la novena posición de la Premier League, el gran reto para el equipo de Andoni Iraola es encontrar la regularidad sin la decisiva aportación de Salah. La eficacia de Barcola de cara a puerta y la agudeza de Munoz se pondrán a prueba en un apretado calendario de partidos nacionales y continentales. Mientras tanto, en el ámbito internacional, Brasil deberá demostrar que mantiene su capacidad de resistencia cuando afronte sus próximos compromisos sin el máximo goleador de su historia.
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