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Alisha Lehmann vio en directo la victoria de Iga Swiatek en la segunda ronda de Wimbledon, en la pista central, junto a su nuevo prometido, Montel McKenzie
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Una salida romántica tras el compromiso
Tras su sonado compromiso, Lehmann y McKenzie han debutado en público en Wimbledon. Allí vieron cómo Swiatek batía a Karolína Plíšková en dos sets y avanzaba a tercera ronda. Lehmann compartió la experiencia en su cuenta de Instagram con una foto de ambos sonriendo en las gradas: él con gafas de sol y ella con un conjunto blanco. Esta salida llega poco después de que McKenzie le propusiera matrimonio durante unas románticas vacaciones de verano en la playa, momento que Lehmann celebró con sus seguidores publicando varias fotografías profesionales.
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Un romance relámpago y las últimas celebraciones
La relación entre Lehmann y McKenzie ha avanzado rápido desde que la hicieron pública en enero. Amigos, seguidores y exparticipantes de «Love Island» celebraron el anuncio de su compromiso en las redes.
Los rumores surgieron en mayo, cuando la pareja visitó una joyería de lujo. McKenzie avivó la especulación con un emoji de llave y candado, aunque sus representantes lo negaron. Lehmann confirmó la noticia en Instagram el 24 de junio.
Suerte dispar en el campo de fútbol
Mientras McKenzie celebraba el título de la Baller League UK con el Prime FC tras ganar 5-2, Lehmann y el Leicester City descendían de la Superliga Femenina.
Lehmann, fichada en invierno de la Juventus, sufrió problemas físicos y anímicos y reconoció a sus seguidores las dificultades. «Este ha sido uno de los años más duros de mi carrera; muchos retos, lesiones y momentos que me han puesto a prueba dentro y fuera del campo», declaró.
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Prepararse para los retos de la próxima temporada
Lehmann empezará pronto una preparación intensiva para la nueva temporada, aunque su futuro en el club sigue siendo incierto. Debe decidir si se queda para luchar por el ascenso con el Leicester City o si busca un traspaso a otro equipo. Con ilusión por los retos que se avecinan, declaró: «Estoy deseando que empiece la próxima temporada. Estaré preparada, en mejor forma, más fuerte y más motivada que nunca. Esto es solo el principio».