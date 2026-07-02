Alisha Lehmann vio en directo la victoria de Iga Swiatek en la segunda ronda de Wimbledon, en la pista central, junto a su nuevo prometido, Montel McKenzie

La relación entre Lehmann y McKenzie ha avanzado rápido desde que la hicieron pública en enero. Amigos, seguidores y exparticipantes de «Love Island» celebraron el anuncio de su compromiso en las redes.

Los rumores surgieron en mayo, cuando la pareja visitó una joyería de lujo. McKenzie avivó la especulación con un emoji de llave y candado, aunque sus representantes lo negaron. Lehmann confirmó la noticia en Instagram el 24 de junio.