Suiza se encuentra actualmente en una posición sólida tras haber comenzado su campaña de clasificación con el máximo de puntos. El primer enfrentamiento con Turquía tendrá lugar en Zúrich el 14 de abril, seguido de un desplazamiento a Sinop cuatro días después. Estos partidos no solo son decisivos para la clasificación para el torneo mundial, sino que también tienen un peso significativo para la clasificación del equipo en la Liga de Naciones. Tanto Suiza como Turquía aspiran a hacerse con el primer puesto de su grupo en la Liga B. Conseguirlo no solo garantizaría el ascenso a la Liga A, sino que también aseguraría un emparejamiento teóricamente más favorable en la repesca del Mundial.