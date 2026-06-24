¡Alisha Lehmann se casa! La estrella suiza anuncia su compromiso con Montel McKenzie y comparte fotos de la pedida en la playa

Lehmann, nueva jugadora del Leicester City, anunció su compromiso con McKenzie el miércoles en Instagram. En unas fotos profesionales tomadas en una playa durante sus vacaciones, se ve a la delantera suiza sorprendida mientras él se arrodilla para proponerle matrimonio.

La pedida ocurrió en una pintoresca playa durante sus vacaciones de verano. Lehmann, con un minivestido negro, apareció atónita en las fotos, llevándose las manos a la cara mientras su pareja le entregaba un gran anillo de diamantes. La publicación incluía un sencillo pie de foto: «Para siempre y siempre».