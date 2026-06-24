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¡Alisha Lehmann se casa! La estrella suiza anuncia su compromiso con Montel McKenzie y comparte fotos de la pedida en la playa
Una propuesta romántica en la playa
Lehmann, nueva jugadora del Leicester City, anunció su compromiso con McKenzie el miércoles en Instagram. En unas fotos profesionales tomadas en una playa durante sus vacaciones, se ve a la delantera suiza sorprendida mientras él se arrodilla para proponerle matrimonio.
La pedida ocurrió en una pintoresca playa durante sus vacaciones de verano. Lehmann, con un minivestido negro, apareció atónita en las fotos, llevándose las manos a la cara mientras su pareja le entregaba un gran anillo de diamantes. La publicación incluía un sencillo pie de foto: «Para siempre y siempre».
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Amigos famosos les dan la enhorabuena
La noticia provocó una reacción inmediata en el mundo del deporte y del entretenimiento, y varios de los antiguos compañeros de reparto de McKenzie en «Love Island» encabezaron los homenajes. Nas Majeed comentó: «Mis favoritos, enhorabuena», y Tyrique Hyde añadió: «Enhorabuena, tío».
Chris Biggs, también conocido por su paso por *Love Island*, añadió: «¡Vaya, enhorabuena, tío!».
La pareja, muy querida en redes, compartió después fotos del compromiso, aunque no se sabe si Alisha, de 27 años, eligió el enorme diamante que luce en su dedo.
El recorrido por su apasionado romance
Los rumores de compromiso surgieron en mayo, cuando la pareja visitó una joyería de lujo. Entonces, McKenzie publicó un emoji de cerradura y llave, aunque sus representantes negaron una propuesta formal. Ahora, confirman que han dado el siguiente paso en su relación.
Hicieron pública su relación en enero y todo ha ido rápido. Desde el principio se entendieron a la perfección, y una fuente cercana contó a The Sun: «Alisha lleva tiempo llevándolo en avión a su apartamento de Como para escapadas de fin de semana a escondidas; no creo que Montel pueda creer la suerte que tiene. Todos están muy felices por ellos, aunque al principio pensaban que sería algo esporádico».
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Trayectorias profesionales y noticias destacadas del pasado
La vida personal de Lehmann ha atraído mucho interés, especialmente por su relación de cuatro años con el centrocampista brasileño Douglas Luiz. Ambos jugaban en el Aston Villa y luego ficharon por la Juventus en 2024; allí Lehmann ganó la Serie A antes de volver a la WSL con el Leicester City.
McKenzie, conocido por su paso por el reality de citas Love Island en 2023 y en la edición All Stars de 2025, juega en la Baller League, competición donde Lehmann entrena al equipo MVPs United. Su pasión común por el fútbol y los medios digitales les ha reportado una gran cantidad de seguidores mientras se preparan para su boda.