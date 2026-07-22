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Alisha Lehmann regresa a Leicester para la pretemporada tras el descenso a la WSL 2
La misión de redención comienza en Belvoir Drive
El Leicester City Women ha iniciado la pretemporada, clave para su reconstrucción de cara a la WSL 2. La plantilla se reunió en Belvoir Drive para evaluaciones físicas intensivas: pruebas de detección, equilibrio y acondicionamiento.
El descenso, sufrido de forma dramática al final de la temporada pasada, las obliga ahora a reconstruirse.
Lehmann espera que el Leicester se recupere enseguida
Para Lehmann, esta pretemporada es clave para recuperar la regularidad. En redes sociales ha mostrado su ilusión: «Ya estamos de vuelta». Su presencia es vital, pues sigue siendo una de las jugadoras más destacadas y creativas del club. La delantera, de 27 años, ha hablado sin tapujos de las dificultades que afrontó en sus primeros seis meses, marcados por lesiones y el bajo rendimiento del equipo.
Caras nuevas y estrellas que vuelven
La concentración también sirvió para que la nueva incorporación, Leah Eddie, se integrara con sus compañeras. La defensora, procedente del Rangers escocés, participó en todas las sesiones para ganarse un lugar en el once de la nueva temporada. Se unieron a ella las回归 Emilia Pelgander y Simone Sherwood, clave en la lucha por el ascenso.
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Preparación durante la pretemporada
El plan de pretemporada del Leicester gana impulso gradualmente. Primero, dos semanas de trabajo físico y velocidad; luego, varios amistosos a puerta cerrada. Estos encuentros integrarán a los nuevos fichajes y afianzarán el esquema táctico antes del inicio de la liga.
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