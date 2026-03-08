Getty Images Sport
Alisha Lehmann entre las goleadoras en la goleada de Suiza femenina a Malta en la fase de clasificación para el Mundial
Lehmann lidera el triunfo suizo
Iman Beney abrió el marcador en el minuto ocho y Lehmann duplicó la ventaja de Suiza solo dos minutos después. Aprovechó un pase en profundidad que la dejó sola ante la portera de Malta y no falló, rematando con precisión con un magnífico primer toque, con el que anotó su décimo gol internacional con su selección.
Frustración a pesar del marcador
Los goles de Svenja Folmli y Aurelie Csillag sellaron una cómoda victoria por 4-1 para las suizas, pero la capitana Lia Walti no quedó nada satisfecha con la eficacia mostrada sobre el terreno de juego. Fiel a los altos estándares del equipo, Walti comentó: «Es un rival al que hay que ganar por 6-0, 7-0 u 8-0». Este sentimiento se repitió en todo el equipo, ya que las suizas tuvieron dificultades para mantener su ritmo goleador inicial contra una selección que ocupa el puesto 88 del ranking mundial.
Las estadísticas respaldaban la frustración de Walti, ya que Suiza solo acertó en 12 de sus 28 tiros. «Hacemos muchas cosas bien, pero al final nos falta precisión», añadió. Un error defensivo en el minuto 19 permitió a Maria Farrugia recortar distancias para Malta, un gol que sirvió de llamada de atención para el equipo de Rafel Navarro tras su fulgurante comienzo.
Construyendo hacia Brasil
Csillag tampoco quedó satisfecha con la actuación del equipo. «Tenemos margen de mejora», señaló la jugadora de 23 años en la entrevista posterior al partido. «Sabemos que para clasificarnos para el Mundial tenemos que jugar mejor».
La victoria coloca a Suiza en una posición sólida en la Liga B2 tras su triunfo por 2-0 en la jornada inaugural contra Irlanda del Norte. El seleccionador Navarro había exigido «muchos goles» antes del inicio del partido y, aunque su equipo consiguió los puntos, el objetivo principal sigue siendo lograr una racha más contundente, mientras el sistema táctico continúa evolucionando bajo su dirección.
¿Qué le depara el futuro a Suiza?
La selección suiza centrará ahora su atención en la doble cita contra Turquía en abril, donde volverá a ser la gran favorita. Estos próximos partidos supondrán una nueva oportunidad para que el equipo perfeccione su eficacia ante la portería contraria, y Lehmann espera seguir desempeñando un papel clave.
La voluntad de Navarro de rotar la plantilla quedó patente en el partido contra Malta, ya que realizó cuatro cambios en la alineación titular que derrotó a Irlanda del Norte. Se están sentando las bases para un exitoso viaje a Sudamérica, siempre y cuando puedan afinar su puntería colectiva en los decisivos partidos que se avecinan.
